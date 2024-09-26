Пентагон объявил о предоставлении Украине пакета помощи в размере 2,4 млрд долл
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон объявил о предоставлении Украине пакета помощи в размере 2,4 млрд долл

The White House
Пентагон
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США официально объявили 26 сентября о выделении новой помощи Украине. В этот раз это пакет помощи в рамках USAI.

Главные тезисы

  • Пентагон предоставил Украине пакет помощи на 2,4 млрд долл в рамках USAI, который включает закупку оружия, боеприпасов и другого оборудования.
  • Дополнительно к указанной сумме, США выделяют еще 5,55 млрд долл на поддержку Украины.
  • Помощь включает в себя беспилотные летательные системы, оборудование для украинского производства и другие военные ресурсы.

Украина получит новую помощь от США

Пентагон сообщил о пакете помощи в рамках USAI (закупка оружия для Украины, а не выделение из запасов США) в размере 2,4 млрд дол.

Что вошло в пакет помощи Украине от США:

  • боеприпасы и снабжение для украинских систем ПВО;

  • боеприпасы воздух-земля;

  • беспилотные летательные системы и компоненты по обеспечению украинского производства беспилотников;

  • оборудование для борьбы с БПЛА;

  • беспилотные надводные суда;

  • оборудование безопасной связи;

  • оборудование и материальные средства поддержки украинского производства боеприпасов;

  • запасные части, техническое обслуживание и поддержка и другое вспомогательное оборудование.

В то же время Байден издал указ о выделении 5,55 млрд долл. в помощь Украине из американских запасов.

Что известно о новой помощи Украине от США

США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд. дол. Также Белый дом ввел новые санкции против России и передал дальнобойные авиабомбы JSOW.

Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долл. США и введение санкций против России.

Президент Украины также выразил благодарность США за то, что удалось найти способ выделить остаток ранее утвержденных средств (приблизительно 5,9 млрд долл.) до завершения финансового года, чтобы президентские полномочия остались в силе.

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