Пентагон озвучив попередження щодо ядерного арсеналу Китаю

Китай значно прискорив модернізацію своїх збройних сил, активно збільшуючи ядерний арсенал та розвиваючи сучасні військові технології. За даними американських аналітиків, до 2030 року Китай може мати щонайменше 1000 ядерних боєголовок.

Китай може мати понад 1000 ядерних боєголовок до 2030 року

Згідно зі звітом Пентагону, за останній рік Китай збільшив кількість ядерних боєголовок на 100 одиниць і наразі володіє понад 600 боєголовками. Окрім того, країна активно розвиває міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти території США, включно з Гаваями та Аляскою.

Американські аналітики оцінюють фактичний оборонний бюджет Китаю в 330-450 мільярдів доларів у 2024 році, що на 40% більше, ніж офіційно заявляє Пекін. Водночас оборонний бюджет США залишається найбільшим у світі та досягає 880 мільярдів доларів.

Китай має найбільший військово-морський флот у світі, який налічує понад 370 кораблів і підводних човнів. У 2025 році планується введення в експлуатацію нового авіаносця "Фуцзянь". Також активно нарощується виробництво невидимого винищувача J-20, для якого будують нові заводи. Серед 1900 винищувачів Народно-визвольної армії Китаю близько 1300 належать до передових моделей четвертого покоління. Поширити

Натомість видання Politico зазначає, що попри стрімкий розвиток, Народно-визвольна армія стикається з проблемами корупції. Торік через зловживання у сфері оборонних проєктів було звільнено 15 високопосадовців.

Крім того, Китай має труднощі із забезпеченням ефективної логістики для військових операцій за межами свого узбережжя. Це обмежує його вплив на регіони, що виходять за межі Південно-Китайського моря, попри значні матеріальні досягнення, — зазначає видання. Поширити

Китай дедалі активніше готується до вторгнення у Тайвань

Американські журналісти звернули увагу на те, що Китай провів найбільше розгортання військово-морських сил за останні 30 років. У Тайвані переконані, що таким чином КНР готується до війни.

Офіційний Тайбей звертає увагу на зв'язок між візитами президента Тайваню Лая Цінде в США і великим розгортанням військово-морських сил Китаю.

Цілком можливо, це була демонстрація сили з боку Пекіна.

Не можна ігнорувати той факт, що у КНР оголосили про часткове обмеження повітряного руху на два дні в семи зонах, які охоплюють узбережжя від Шанхая до Гонконгу.

За словами журналістів, з боку Народно-визвольної армії КНР не пролунало жодної заяви, попри те, що команда Сі зазвичай проводить пропагандистські кампанії проти Тайваню.

9 грудня Міноборони Тайваню створило центр екстреного реагування і провело раптові навчання. Як стверджують представники відомства, рівень загрози був серйозним.