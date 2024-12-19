Пентагон озвучил предупреждение по ядерному арсеналу Китая
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон озвучил предупреждение по ядерному арсеналу Китая

Минобороны США
Пентагон озвучил предупреждение по ядерному арсеналу Китая
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Китай значительно ускорил модернизацию своих вооруженных сил, активно увеличивая ядерный арсенал и развивая современные военные технологии.

Главные тезисы

  • Китай активно увеличивает свой ядерный арсенал и развивает военные технологии, что вызывает опасения у Пентагона и создает серьезную угрозу для международной безопасности.
  • Народно-освободительная армия Китая сталкивается с проблемами, такими как коррупция и недостатки в логистике, что ограничивает ее влияние на международном уровне.
  • Растущая напряженность с Тайванем и развертывание войск ЗСА в регионе свидетельствуют о потенциальной угрозе геополитической стабильности в Азии.
  • Согласно отчету Пентагона, к 2030 году Китай может иметь более 1000 ядерных боеголовок, что вызывает нарастающую тревогу в международном сообществе.
  • Споранный вопрос о военной мощи и потенциальной готовности Китая к вторжению в Тайвань поднимает волну обсуждений и вызывает серьезные опасения у соседних государств.

Китай может иметь более 1000 ядерных боеголовок к 2030 году

Согласно отчету Пентагона, за последний год Китай увеличил количество ядерных боеголовок на 100 единиц и сейчас владеет более 600 боеголовками. Кроме того, страна активно развивает межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США, включая Гавайи и Аляску.

Американские аналитики оценивают фактический оборонный бюджет Китая в 330-450 миллиардов долларов в 2024 году, что на 40% больше, чем официально заявляет Пекин. В то же время оборонный бюджет США остается самым большим в мире и достигает 880 миллиардов долларов.

Китай имеет самый большой военно-морской флот в мире, который насчитывает более 370 кораблей и подводных лодок . В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию нового авианосца "Фуцзянь" . Также активно наращивается производство невидимого истребителя J-20 , для которого строят новые заводы. Среди 1900 истребителей Народно-освободительной армии Китая около 1300 принадлежат к передовым моделям четвертого поколения.

Зато издание Politico отмечает, что, несмотря на стремительное развитие, Народно-освободительная армия сталкивается с проблемами коррупции. В прошлом году из-за злоупотреблений в сфере оборонных проектов были уволены 15 высокопоставленных должностных лиц.

Кроме того, Китай испытывает трудности с обеспечением эффективной логистики для военных операций за пределами своего побережья. Это ограничивает его влияние на регионы, выходящие за пределы Южно-Китайского моря, несмотря на значительные материальные достижения, отмечает издание.

Китай все активнее готовится к вторжению в Тайвань

Американские журналисты обратили внимание на то, что Китай провел самое большое развертывание военно-морских сил за последние 30 лет. В Тайване уверены, что таким образом КНР готовится к войне.

Официальный Тайбэй обращает внимание на связь между визитами президента Тайваня Лая Циндэ в США и большим развертыванием военно-морских сил Китая.

Вполне вероятно, это была демонстрация силы со стороны Пекина.

Нельзя игнорировать тот факт, что в КНР объявили о частичном ограничении воздушного движения на два дня в семи зонах, охватывающих побережье от Шанхая до Гонконга.

По словам журналистов, со стороны Народно-освободительной армии КНР не прозвучало ни одного заявления, несмотря на то, что команда Си обычно проводит пропагандистские кампании против Тайваня.

9 декабря Минобороны Тайваня создало центр экстренного реагирования и провело внезапные учения. Как утверждают представители ведомства, уровень угрозы был серьезным.

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