Пентагон представив нову "Стратегію національної оборони" США — чи є згадка про Україну

Пентагон опублікував нову "Стратегію національної оборони" США, в якій описані пріоритети країни та оцінка загроз від інших держав. Документ опублікувало видання Politico.

Пентагон перекладає захист України на Європу

Згідно з новою "Стратегією національної оборони", головний акцент США тепер на захисті континентальної частини країни і Західної півкулі, зокрема Панамського каналу, Гренландії та Мексиканської затоки.

Крім того, Пентагон тепер перекладає основну відповідальність за підтримку України на європейські країни. У "Стратегії національної оборони" йдеться про те, що це в інтересах саме країн Європи.

Також у документі сказано, що Росія є "стійкою, але керованою загрозою" для східного флангу НАТО. У Пентагоні відзначили, що Москва страждає від демографічних і економічних труднощів, але зберігає резерви військової і промислової потужності, а також готова вести затяжну війну.

Міністерство готове забезпечити готовність збройних сил США до відбиття російських загроз національній безпеці США. Міністерство також продовжить відігравати важливу роль в самій НАТО, навіть попри те, що ми коригуємо розташування і діяльність збройних сил США в європейському театрі військових дій, щоб краще враховувати російську загрозу американським інтересам, а також власні можливості наших союзників.

Москва не в змозі претендувати на гегемонію в Європі. Європейська частина НАТО перевершує Росію за економічним масштабом, чисельністю населення і, отже, потенційною військовою міццю, вважають у Пентагоні.