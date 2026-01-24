Пентагон представив нову "Стратегію національної оборони" США — чи є згадка про Україну
Категорія
Світ
Дата публікації

Пентагон представив нову "Стратегію національної оборони" США — чи є згадка про Україну

Пентагон
Джерело:  Politico

Пентагон опублікував нову "Стратегію національної оборони" США, в якій описані пріоритети країни та оцінка загроз від інших держав. Документ опублікувало видання Politico.

Головні тези:

  • Нова Стратегія національної оборони США акцентується на захисті континентальної частини країни та Західної півкулі, включаючи інтереси Європи.
  • Пентагон переклав відповідальність за підтримку України на європейські країни, визнаючи роль країн Європи у забезпеченні безпеки.

Пентагон перекладає захист України на Європу

Згідно з новою "Стратегією національної оборони", головний акцент США тепер на захисті континентальної частини країни і Західної півкулі, зокрема Панамського каналу, Гренландії та Мексиканської затоки.

Крім того, Пентагон тепер перекладає основну відповідальність за підтримку України на європейські країни. У "Стратегії національної оборони" йдеться про те, що це в інтересах саме країн Європи.

Також у документі сказано, що Росія є "стійкою, але керованою загрозою" для східного флангу НАТО. У Пентагоні відзначили, що Москва страждає від демографічних і економічних труднощів, але зберігає резерви військової і промислової потужності, а також готова вести затяжну війну.

Міністерство готове забезпечити готовність збройних сил США до відбиття російських загроз національній безпеці США. Міністерство також продовжить відігравати важливу роль в самій НАТО, навіть попри те, що ми коригуємо розташування і діяльність збройних сил США в європейському театрі військових дій, щоб краще враховувати російську загрозу американським інтересам, а також власні можливості наших союзників.

Москва не в змозі претендувати на гегемонію в Європі. Європейська частина НАТО перевершує Росію за економічним масштабом, чисельністю населення і, отже, потенційною військовою міццю, вважають у Пентагоні.

Цікаво, що в новій "Стратегії національної оборони" Китай більше не описується як головна загроза для США. Проте Пентагон вважає, що Пекін необхідно стримувати шляхом дипломатії та посилення оборони в Тихому океані.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагону визнав перевагу України над США
Міноборони США
Піт Гегсет
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагону Гегсет публічно висміяв Росію та її ППО — відео
Гегсет публічно принизив Росію
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США продовжать блокаду танкерів з венесуельською нафтою у Карибському морі — Пентагон
танкер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?