Пентагон представил новую "Стратегию национальной обороны" США — есть ли упоминание об Украине

Пентагон опубликовал новую Стратегию национальной обороны США, в которой описаны приоритеты страны и оценка угроз от других государств. Документ опубликовало издание Politico.
Главные тезисы
- Новая Стратегия национальной обороны США акцентируется на защите континентальной части страны и Западного полушария.
- Пентагон перевел ответственность за поддержку Украины на европейские страны, уделяя внимание безопасности Европы.
- Россия рассматривается как устойчивая, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО, и Пентагон готов обеспечить готовность к отражению российских угроз.
Пентагон переводит защиту Украины на Европу
Согласно новой "Стратегии национальной обороны", главный акцент США теперь на защите континентальной части страны и Западного полушария, в частности, Панамского канала, Гренландии и Мексиканского залива.
Пентагон теперь переводит основную ответственность за поддержку Украины на европейские страны. В "Стратегии национальной обороны" говорится, что это в интересах именно стран Европы.
Также в документе говорится, что Россия является "устойчивой, но управляемой угрозой" для восточного фланга НАТО. В Пентагоне отметили, что Москва страдает демографическими и экономическими трудностями, но сохраняет резервы военной и промышленной мощи, а также готова вести затяжную войну.
Министерство готово обеспечить готовность вооруженных сил США к отражению российских угроз национальной безопасности США. Министерство также продолжит играть важную роль в самой НАТО, даже несмотря на то, что мы корректируем расположение и деятельность вооруженных сил США в европейском театре военных действий, чтобы лучше учитывать российскую угрозу американским интересам, а также собственные возможности наших союзников.
Москва не может претендовать на гегемонию в Европе. Европейская часть НАТО превосходит Россию по экономическому масштабу, численности населения и, следовательно, потенциальной военной мощи, считают в Пентагоне.
