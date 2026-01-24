Пентагон представил новую "Стратегию национальной обороны" США — есть ли упоминание об Украине
Пентагон представил новую "Стратегию национальной обороны" США — есть ли упоминание об Украине

Пентагон
Источник:  Politico

Пентагон опубликовал новую Стратегию национальной обороны США, в которой описаны приоритеты страны и оценка угроз от других государств. Документ опубликовало издание Politico.

Главные тезисы

  • Новая Стратегия национальной обороны США акцентируется на защите континентальной части страны и Западного полушария.
  • Пентагон перевел ответственность за поддержку Украины на европейские страны, уделяя внимание безопасности Европы.
  • Россия рассматривается как устойчивая, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО, и Пентагон готов обеспечить готовность к отражению российских угроз.

Пентагон переводит защиту Украины на Европу

Согласно новой "Стратегии национальной обороны", главный акцент США теперь на защите континентальной части страны и Западного полушария, в частности, Панамского канала, Гренландии и Мексиканского залива.

Пентагон теперь переводит основную ответственность за поддержку Украины на европейские страны. В "Стратегии национальной обороны" говорится, что это в интересах именно стран Европы.

Также в документе говорится, что Россия является "устойчивой, но управляемой угрозой" для восточного фланга НАТО. В Пентагоне отметили, что Москва страдает демографическими и экономическими трудностями, но сохраняет резервы военной и промышленной мощи, а также готова вести затяжную войну.

Министерство готово обеспечить готовность вооруженных сил США к отражению российских угроз национальной безопасности США. Министерство также продолжит играть важную роль в самой НАТО, даже несмотря на то, что мы корректируем расположение и деятельность вооруженных сил США в европейском театре военных действий, чтобы лучше учитывать российскую угрозу американским интересам, а также собственные возможности наших союзников.

Москва не может претендовать на гегемонию в Европе. Европейская часть НАТО превосходит Россию по экономическому масштабу, численности населения и, следовательно, потенциальной военной мощи, считают в Пентагоне.

Интересно, что в новой Стратегии национальной обороны Китай больше не описывается как главная угроза для США. Тем не менее, Пентагон считает, что Пекин необходимо сдерживать путем дипломатии и усиления обороны в Тихом океане.

