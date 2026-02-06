Пентагон штрафуватиме оборонні компанії США через затримку постачання боєприпасів Україні

США хочуть оштрафувати оборонні компанії Northrop Grumman та Global Military Products через затримки постачання Україні боєприпасів.
Головні тези:
- Пентагон планує оштрафувати Northrop Grumman та Global Military Products через затримки постачання боєприпасів для України.
- Аудит генерального інспектора показав, що частину боєприпасів не було доставлено до України з запізненням до 18 місяців.
Пентагон оштрафує дві оборонні компанії США через затримку замовлень для України
Станом на зараз сума штрафу обговорюється, але інспектор Пентагону рекомендує стягнути з компанії 1,1 млн дол.
Контракти з Northrop Grumman та Global Military Products підписали в січні 2022 року. Вони передбачали постачання різних боєприпасів та бойових систем протягом п’яти років.
Аудит генерального інспектора охопив сім контрактів загальною вартістю 1,9 млрд доларів. Згідно зі звітом, за п’ятьма з них армія США не отримала боєприпасів, які призначені для України.
Крім того, замовлені боєприпаси ще на 907 млн дол так і не були дотепер доставлені. Зазначається, що частину цього замовлення можуть скасувати, а частину — виконати пізніше.
