Пентагон штрафуватиме оборонні компанії США через затримку постачання боєприпасів Україні

Пентагон оштрафує дві оборонні компанії США через затримку замовлень для України

Станом на зараз сума штрафу обговорюється, але інспектор Пентагону рекомендує стягнути з компанії 1,1 млн дол.

Згідно з даними аудиту, частину боєприпасів доставили в Україну із запізненням до 18 місяців. Поширити

Контракти з Northrop Grumman та Global Military Products підписали в січні 2022 року. Вони передбачали постачання різних боєприпасів та бойових систем протягом п’яти років.

Аудит генерального інспектора охопив сім контрактів загальною вартістю 1,9 млрд доларів. Згідно зі звітом, за п’ятьма з них армія США не отримала боєприпасів, які призначені для України.

Крім того, замовлені боєприпаси ще на 907 млн дол так і не були дотепер доставлені. Зазначається, що частину цього замовлення можуть скасувати, а частину — виконати пізніше.