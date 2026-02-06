Пентагон будет штрафовать оборонные компании США из-за задержки поставок боеприпасов Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон будет штрафовать оборонные компании США из-за задержки поставок боеприпасов Украине

Пентагон
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

США хотят оштрафовать оборонные компании Northrop Grumman и Global Military Products из-за задержек поставок Украине боеприпасов.

Главные тезисы

  • Пентагон намерен оштрафовать Northrop Grumman и Global Military Products из-за задержек поставок боеприпасов для Украины.
  • Аудит показал, что часть боеприпасов была доставлена с опозданием до 18 месяцев, что привело к решению о привлечении подрядчиков к ответственности.
  • Сумма штрафа обсуждается, но инспектор Пентагона рекомендует взыскать с компании 1,1 млн долларов в связи с неисполнением контрактов.

Пентагон оштрафует две оборонные компании США из-за задержки заказов для Украины

На данный момент сумма штрафа обсуждается, но инспектор Пентагона рекомендует взыскать с компании 1,1 млн дол.

Согласно данным аудита, часть боеприпасов была доставлена в Украину с опозданием до 18 месяцев.

Контракты Northrop Grumman и Global Military Products подписали в январе 2022 года. Они предусматривали поставки разных боеприпасов и боевых систем в течение пяти лет.

Аудит генерального инспектора охватил семь контрактов общей стоимостью 1,9 млрд. долларов. Согласно отчету, за пятью из них армия США не получила боеприпасы, предназначенные для Украины.

Кроме того, заказанные боеприпасы еще на 907 млн долл. так и не были до сих пор доставлены. Отмечается, что часть этого заказа может быть отменена, а часть — выполнить позже.

В США отметили, что собираются привлекать подрядчиков к ответственности, контролировать исполнение контрактов и в случае выявления нарушений применять санкции. Министр войны Пит Гегсет анонсировал реформирование системы оборонных закупок и более жесткую реакцию на задержки важных поставок.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Пентагона Хегсет публично высмеял Россию и ее ПВО — видео
Хегсет публично унизил Россию
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США продолжат блокаду танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море — Пентагон
танкер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон представил новую "Стратегию национальной обороны" США — есть ли упоминание об Украине
Пентагон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?