Пентагон будет штрафовать оборонные компании США из-за задержки поставок боеприпасов Украине

Пентагон оштрафует две оборонные компании США из-за задержки заказов для Украины

На данный момент сумма штрафа обсуждается, но инспектор Пентагона рекомендует взыскать с компании 1,1 млн дол.

Согласно данным аудита, часть боеприпасов была доставлена в Украину с опозданием до 18 месяцев. Поделиться

Контракты Northrop Grumman и Global Military Products подписали в январе 2022 года. Они предусматривали поставки разных боеприпасов и боевых систем в течение пяти лет.

Аудит генерального инспектора охватил семь контрактов общей стоимостью 1,9 млрд. долларов. Согласно отчету, за пятью из них армия США не получила боеприпасы, предназначенные для Украины.

Кроме того, заказанные боеприпасы еще на 907 млн долл. так и не были до сих пор доставлены. Отмечается, что часть этого заказа может быть отменена, а часть — выполнить позже.