Пентагон виділив 1,2 млрд дол на виробництво ракет AMRAAM. Частину спорядять Україні

Пентагон підписав контракт на суму 1,2 млрд дол для виробництва ракет AMRAAM. Частину з цих ракет отримає Україна.

Що відомо про контракт США щодо ракет AMRAAM

Як зазначається, компанія Raytheon отримала контракт на 1 195 985 081 дол для вдосконаленої ракети "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM.

Контракт включає виробництво 38 ракет AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання для підтримки виробництва.

Роботи проводитимуться в Тусоні і мають бути завершені до 31 грудня 2028 року, — йдеться у заяві Міністерства оборони США. Поширити

Цей контракт охоплює іноземні продажі для Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії.

Що відомо про ракети AMRAAM для України

AMRAAM — це американська всепогодна керована ракета середньої дальності класу "повітря-повітря", призначена для ураження повітряних цілей поза прямою видимістю. Виробляється виключно компанією Raytheon.

Ракета AMRAAM (фото — wikipedia.org)

Ракета була розроблена компанією Hughes Aircraft з 1981 року та прийнята на озброєння ВПС США у 1991 році. Окрім США, вона перебуває на озброєнні Великої Британії, Німеччини та інших країн-членів НАТО і є основним озброєнням винищувачів F-16.

Також ці ракети використовуються в американських зенітних ракетних комплексах NASAMS.