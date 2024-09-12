Пентагон виділив 1,2 млрд дол на виробництво ракет AMRAAM. Частину спорядять Україні

Пентагон підписав контракт на суму 1,2 млрд дол для виробництва ракет AMRAAM. Частину з цих ракет отримає Україна.
Головні тези:
- Пентагон підписав контракт на виробництво ракет AMRAAM на суму 1,2 млрд доларів, частина з яких призначена для України.
- Ракети AMRAAM - американські всепогодні керовані ракети середньої дальності, призначені для ураження повітряних цілей.
- Ракети AMRAAM є основним озброєнням винищувачів F-16 та використовуються в американських зенітних ракетних комплексах NASAMS.
- Контракт США на виробництво ракет AMRAAM охоплює іноземні продажі для кількох країн, включаючи Україну.
- В Україні вперше про використання ракет AMRAAM повідомлялося у вересні 2023 року.
Що відомо про контракт США щодо ракет AMRAAM
Як зазначається, компанія Raytheon отримала контракт на 1 195 985 081 дол для вдосконаленої ракети "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM.
Контракт включає виробництво 38 ракет AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання для підтримки виробництва.
Цей контракт охоплює іноземні продажі для Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії.
Що відомо про ракети AMRAAM для України
AMRAAM — це американська всепогодна керована ракета середньої дальності класу "повітря-повітря", призначена для ураження повітряних цілей поза прямою видимістю. Виробляється виключно компанією Raytheon.
Ракета була розроблена компанією Hughes Aircraft з 1981 року та прийнята на озброєння ВПС США у 1991 році. Окрім США, вона перебуває на озброєнні Великої Британії, Німеччини та інших країн-членів НАТО і є основним озброєнням винищувачів F-16.
Також ці ракети використовуються в американських зенітних ракетних комплексах NASAMS.
Вперше про використання ракет AMRAAM Україною повідомлялося у вересні 2023 року. Це не перший контракт на виробництво таких ракет. У червні 2023 року США також укладали угоду на суму понад 1,1 млрд дол, частина з яких також призначалася для України.
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