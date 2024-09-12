Пентагон выделил 1,2 млрд долл на производство ракет AMRAAM. Часть снаряжают Украине

Пентагон подписал контракт на сумму 1,2 млрд долл. для производства ракет AMRAAM. Часть этих ракет получит Украина.

Что известно о контракте США по ракетам AMRAAM

Как отмечается, компания Raytheon получила контракт на 1 195 985 081 долл. для усовершенствованной ракеты "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM.

Контракт включает в себя производство 38 ракет AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования для поддержки производства.

Работы будут проводиться в Тусоне и должны быть завершены до 31 декабря 2028 года, говорится в заявлении Министерства обороны США. Поделиться

Этот контракт охватывает иностранные продажи для Бахрейна, Болгарии, Канады, Финляндии, Германии, Венгрии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Украины и Великобритании.

Что известно о ракетах AMRAAM для Украины

AMRAAM — это американская всепогодная управляемая ракета средней дальности класса "воздух-воздух", предназначенная для поражения воздушных целей вне прямой видимости. Производится исключительно компанией Raytheon.

Ракета AMRAAM (фото — wikipedia.org)

Ракета была разработана компанией Hughes Aircraft с 1981 года и принята на вооружение ВВС США в 1991 году. Кроме США, она находится на вооружении Великобритании, Германии и других стран-членов НАТО и является основным вооружением истребителей F-16.

Также эти ракеты используются в американских зенитных ракетных комплексах NASAMS.