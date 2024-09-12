Пентагон выделил 1,2 млрд долл на производство ракет AMRAAM. Часть снаряжают Украине

Пентагон подписал контракт на сумму 1,2 млрд долл. для производства ракет AMRAAM. Часть этих ракет получит Украина.
Главные тезисы
- Пентагон заключил контракт на производство ракет AMRAAM на сумму 1,2 млрд долларов, часть которых получит Украина.
- Ракета AMRAAM является американской всепогодной управляемой ракетой средней дальности класса "воздух-воздух".
- Raytheon получила контракт на производство 38 ракет AMRAAM для различных стран, включая Украину.
- Ракета AMRAAM используется не только ВС США, но и другими странами-членами НАТО, такими как Великобритания, Германия и другие.
- Это не первый контракт на поставку ракет AMRAAM в Украину, в прошлом уже были подписаны соглашения на поставку подобных снарядов.
Что известно о контракте США по ракетам AMRAAM
Как отмечается, компания Raytheon получила контракт на 1 195 985 081 долл. для усовершенствованной ракеты "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM.
Контракт включает в себя производство 38 ракет AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования для поддержки производства.
Этот контракт охватывает иностранные продажи для Бахрейна, Болгарии, Канады, Финляндии, Германии, Венгрии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Украины и Великобритании.
Что известно о ракетах AMRAAM для Украины
AMRAAM — это американская всепогодная управляемая ракета средней дальности класса "воздух-воздух", предназначенная для поражения воздушных целей вне прямой видимости. Производится исключительно компанией Raytheon.
Ракета была разработана компанией Hughes Aircraft с 1981 года и принята на вооружение ВВС США в 1991 году. Кроме США, она находится на вооружении Великобритании, Германии и других стран-членов НАТО и является основным вооружением истребителей F-16.
Также эти ракеты используются в американских зенитных ракетных комплексах NASAMS.
Впервые об использовании ракет AMRAAM Украина сообщалось в сентябре 2023 года. Это не первый контракт на производство таких ракет. В июне 2023 года США также заключали соглашение на сумму более 1,1 млрд долл., часть из которых также предназначалась для Украины.
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