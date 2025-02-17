Переговори про Україну без України не мають результатів — Зеленський

Коментуючи майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівській Аравії, Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не братиме в них участі.

Україна нічого не знала про перемовини у Саудівській Аравії — Зеленський

Про це він заявив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами.

При цьому, за словами Президента, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон — у час війни говорити з агресором. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії.

Що стосується нас, то у нас ОАЕ і в Саудівську Аравію — офіційний візит. Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний візит" не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного. Готувались відповідні документи тощо. Тому це не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії — ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув з офіційним візитом у Саудівську Аравію.