Переговори про Україну без України не мають результатів — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Переговори про Україну без України не мають результатів — Зеленський

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Коментуючи майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівській Аравії, Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не братиме в них участі.

Головні тези:

  • Україна відмовляється взяти участь у будь-яких переговорах про неї без присутності у самому процесі.
  • Володимир Зеленський наголосив на безрезультативності будь-яких угод або рішень, що приймаються стосовно України без її відома та згоди.
  • Президент також зазначив, що офіційний візит української делегації до Саудівської Аравії не має жодного зв'язку з проведенням переговорів між Росією і США.

Україна нічого не знала про перемовини у Саудівській Аравії — Зеленський

Про це він заявив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами.

При цьому, за словами Президента, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон — у час війни говорити з агресором.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії.

Що стосується нас, то у нас ОАЕ і в Саудівську Аравію — офіційний візит. Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний візит" не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного. Готувались відповідні документи тощо. Тому це не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії — ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув з офіційним візитом у Саудівську Аравію.

Одна з наших ключових тем сьогодні — повернення наших людей із російського полону. Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити, — зауважив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори Зеленського і Трампа. До чого готуватися Україні
Зеленський і Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп заявив про переговори України, США та РФ — відомі час та місце
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому насправді Путін згодився на переговори — пояснення Зеленського
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?