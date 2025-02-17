Переговори про Україну без України не мають результатів — Зеленський

Коментуючи майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівській Аравії, Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не братиме в них участі.
Головні тези:
- Україна відмовляється взяти участь у будь-яких переговорах про неї без присутності у самому процесі.
- Володимир Зеленський наголосив на безрезультативності будь-яких угод або рішень, що приймаються стосовно України без її відома та згоди.
- Президент також зазначив, що офіційний візит української делегації до Саудівської Аравії не має жодного зв'язку з проведенням переговорів між Росією і США.
Україна нічого не знала про перемовини у Саудівській Аравії — Зеленський
Про це він заявив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами.
При цьому, за словами Президента, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.
Глава держави також наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії.
Що стосується нас, то у нас ОАЕ і в Саудівську Аравію — офіційний візит. Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний візит" не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного. Готувались відповідні документи тощо. Тому це не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії — ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув з офіційним візитом у Саудівську Аравію.
Одна з наших ключових тем сьогодні — повернення наших людей із російського полону. Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити, — зауважив Зеленський.
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