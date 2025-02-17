Переговоры насчет Украины без Украины не имеют результатов — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Переговоры насчет Украины без Украины не имеют результатов — Зеленский

Зеленский
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Источник:  Укринформ

Комментируя предстоящие переговоры российской и американской сторон в Саудовской Аравии, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет участвовать в них.

Главные тезисы

  • Украина не считает эффективными переговоры о ней, которые проводятся без ее участия и согласия.
  • Владимир Зеленский подчеркнул важность участия Украины в любых переговорах, затрагивающих ее интересы.
  • Украина не признает результатов переговоров, проводимых без ее участия, в том числе в Саудовской Аравии между Россией и США.

Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии — Зеленский

Об этом он заявил из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами.

При этом, по словам Президента, Украина не признает никаких результатов состоявшихся без Украины переговоров в Саудовской Аравии.

Украина не будет брать. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности. Наверное, есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и об этом об этом говорили. Только сейчас стали публично говорить. Тогда это было как моветон — во время войны говорить с агрессором.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также подчеркнул, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию.

Что касается нас, то у нас ОАЭ и в Саудовскую Аравию — официальный визит. Журналисты и все понимают, что статус "официальный визит" не получается за сутки-три. Это просто невозможно. Я делал много разных визитов во время войны, но это статус официального. Готовились соответствующие документы. Поэтому это не имеет никакой связи с вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его достопочтенности Мухаммеда (наследного принца Саудовской Аравии — ред.), когда буду в Саудовской Аравии, что он об этом знает. Просто любопытно.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Одна из наших ключевых тем сегодня — возвращение наших людей из российского плена. Посредничество ОАЭ спасло много жизней. Спасибо за это важное сотрудничество, и сегодня обсудили, как можем его продолжить, — заметил Зеленский.

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