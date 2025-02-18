Переговори США та РФ — з'явилася перша реакція Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що відтермінував до березня візит до Саудівської Аравії на тлі перемовин Росії та США, що відбулися в Ер-Ріяді 18 лютого.
Головні тези:
- Президент України хоче провести переговори із американською делегацією у Києві.
- Зеленський наголосив, що США та РФ не мають права ухвалювати рішення щодо завершення війни без України.
Зеленський змінив свої плани через США та РФ
Журналістка нагадала Володимиру Зеленському про нинішні переговори РФ і США, наголосивши, що 18 лютого російська делегація планує відбути до Москви, а американці — залишитися в Саудівській Аравії.
На цьому тлі вона поцікавилася, чи планує президент України провести зустріч з американськими партнерами під час візиту 19 лютого до Саудівської Аравії.
За словами Володимира Зеленського, свій візит він відклав, а на переговори із американською делегацією він розраховує у Києві.
За словами глави держави, США та РФ можуть обговорювати що їм заманеться, однак не мають права ухвалювати рішення без України що завершення війни.
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