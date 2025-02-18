Переговори США та РФ — з'явилася перша реакція Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що відтермінував до березня візит до Саудівської Аравії на тлі перемовин Росії та США, що відбулися в Ер-Ріяді 18 лютого.

Зеленський змінив свої плани через США та РФ

Журналістка нагадала Володимиру Зеленському про нинішні переговори РФ і США, наголосивши, що 18 лютого російська делегація планує відбути до Москви, а американці — залишитися в Саудівській Аравії.

На цьому тлі вона поцікавилася, чи планує президент України провести зустріч з американськими партнерами під час візиту 19 лютого до Саудівської Аравії.

За словами Володимира Зеленського, свій візит він відклав, а на переговори із американською делегацією він розраховує у Києві.

Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії, це для нас було сюрпризом. Інформацію ми отримали з медіа...Ми хочемо, щоб за нашою спиною ніхто нічого не вирішував. Мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонній трек з іншими країни, прошу.. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, США та РФ можуть обговорювати що їм заманеться, однак не мають права ухвалювати рішення без України що завершення війни.