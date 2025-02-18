Переговори США та РФ — з'явилася перша реакція Зеленського
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Політика
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Переговори США та РФ — з'явилася перша реакція Зеленського

Зеленський
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Джерело:  online.ua

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що відтермінував до березня візит до Саудівської Аравії на тлі перемовин Росії та США, що відбулися в Ер-Ріяді 18 лютого.

Головні тези:

  • Президент України хоче провести переговори із американською делегацією у Києві.
  • Зеленський наголосив, що США та РФ не мають права ухвалювати рішення щодо завершення війни без України.

Зеленський змінив свої плани через США та РФ

Журналістка нагадала Володимиру Зеленському про нинішні переговори РФ і США, наголосивши, що 18 лютого російська делегація планує відбути до Москви, а американці — залишитися в Саудівській Аравії.

На цьому тлі вона поцікавилася, чи планує президент України провести зустріч з американськими партнерами під час візиту 19 лютого до Саудівської Аравії.

За словами Володимира Зеленського, свій візит він відклав, а на переговори із американською делегацією він розраховує у Києві.

Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії, це для нас було сюрпризом. Інформацію ми отримали з медіа...Ми хочемо, щоб за нашою спиною ніхто нічого не вирішував. Мені здається, це справедливо. Будь-яка країна має двосторонній трек з іншими країни, прошу..

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, США та РФ можуть обговорювати що їм заманеться, однак не мають права ухвалювати рішення без України що завершення війни.

Я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв’язались із нашими партнерами.. У мене хороші відносини зі спадкоємним принцом Мухаммадом. Ми щойно зв’язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А Сполучені Штати, ми їх очікуємо в Києві".

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