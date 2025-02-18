Переговоры США и РФ — появилась первая реакция Зеленского
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Политика
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Переговоры США и РФ — появилась первая реакция Зеленского

Зеленский
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Источник:  online.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что отсрочил до марта визит в Саудовскую Аравию на фоне состоявшихся в Эр-Рияде переговоров России и США 18 февраля.

Главные тезисы

  • Президент Украины намерен провести переговоры с американской делегацией в Киеве.
  • Зеленский подчеркнул, что США и РФ не имеют права принимать решение о завершении войны без Украины.

Зеленский изменил свои планы из-за США и РФ

Журналистка напомнила Владимиру Зеленскому о нынешних переговорах РФ и США, отметив, что 18 февраля российская делегация планирует отбыть в Москву, а американцы остаться в Саудовской Аравии.

На этом фоне она поинтересовалась, планирует ли президент Украины провести встречу с американскими партнерами во время визита 19 февраля в Саудовскую Аравию.

По словам Владимира Зеленского, свой визит он отложил, а на переговоры с американской делегацией он рассчитывает в Киеве.

Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии, это было для нас сюрпризом. Информацию мы получили из медиа… Мы хотим, чтобы за нашей спиной никто ничего не решал. Мне кажется, это справедливо. Любая страна имеет двусторонний трек с другими странами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, США и РФ могут обсуждать, что им вздумается, однако не имеют права принимать решения без Украины о завершении войны.

Я не уеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами. У меня хорошие отношения с наследным принцем Мухаммадом. Мы только что связались и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом. А Соединенные Штаты, мы их ожидаем в Киеве.

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