Переговоры США и РФ — появилась первая реакция Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что отсрочил до марта визит в Саудовскую Аравию на фоне состоявшихся в Эр-Рияде переговоров России и США 18 февраля.

Зеленский изменил свои планы из-за США и РФ

Журналистка напомнила Владимиру Зеленскому о нынешних переговорах РФ и США, отметив, что 18 февраля российская делегация планирует отбыть в Москву, а американцы остаться в Саудовской Аравии.

На этом фоне она поинтересовалась, планирует ли президент Украины провести встречу с американскими партнерами во время визита 19 февраля в Саудовскую Аравию.

По словам Владимира Зеленского, свой визит он отложил, а на переговоры с американской делегацией он рассчитывает в Киеве.

Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии, это было для нас сюрпризом. Информацию мы получили из медиа… Мы хотим, чтобы за нашей спиной никто ничего не решал. Мне кажется, это справедливо. Любая страна имеет двусторонний трек с другими странами. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, США и РФ могут обсуждать, что им вздумается, однако не имеют права принимать решения без Украины о завершении войны.