Переговоры США и РФ — появилась первая реакция Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что отсрочил до марта визит в Саудовскую Аравию на фоне состоявшихся в Эр-Рияде переговоров России и США 18 февраля.
Главные тезисы
- Президент Украины намерен провести переговоры с американской делегацией в Киеве.
- Зеленский подчеркнул, что США и РФ не имеют права принимать решение о завершении войны без Украины.
Зеленский изменил свои планы из-за США и РФ
Журналистка напомнила Владимиру Зеленскому о нынешних переговорах РФ и США, отметив, что 18 февраля российская делегация планирует отбыть в Москву, а американцы остаться в Саудовской Аравии.
На этом фоне она поинтересовалась, планирует ли президент Украины провести встречу с американскими партнерами во время визита 19 февраля в Саудовскую Аравию.
По словам Владимира Зеленского, свой визит он отложил, а на переговоры с американской делегацией он рассчитывает в Киеве.
По словам главы государства, США и РФ могут обсуждать, что им вздумается, однако не имеют права принимать решения без Украины о завершении войны.
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