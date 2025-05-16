Переговори у Стамбулі між делегаціями України та РФ закінчилися — що відомо

16 травня у Стамбулі пройшла тристороння зустріч делегацій України, США та Туреччини. Після цього відбулися переговори між делегаціями Росії та України.
Головні тези:
- Переговори у Стамбулі між делегаціями України та РФ завершилися після двох годин і не принесли конкретних результатів.
- Російська сторона висунула вимоги щодо виведення військ з чотирьох українських областей, що було визнано нереалістичними.
- Джерело заявило, що росіяни гальмують мирний процес та не бажають розв'язувати проблеми на переговорах.
Зустріч між делегаціями України та РФ закінчилася: що відомо
Спершу відбулася тристороння зустріч Туреччина — США — Україна в резиденції турецького президента Долмабахче, о 10:45. Там само на 12:30 запланована тристороння зустріч представників Росії, України й Туреччини.
Станом на 12:50 було відомо, що російська делегація прибула на місце перемовин. Спершу її очільник Володимир Мединський, зустрінеться з представником США.
Як повідомляла BBC, у цій зустрічі має взяти участь американський посадовець США Майкл Антон, вона передуватиме переговорам між Росією та Україною.
SkyNews також зазначив із посиланням на українське джерело, що вимоги російської делегації на переговорах виходили за рамки того, що обговорювалося раніше й були нереалістичними.
Зокрема росіяни вимагали від України виведення військ з чотирьох українських областей (Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької — ред.), які російська влада вважає своїми, задля припинення вогню.
Зустріч між українською та російською делегаціями у Стамбулі тривала близько двох годин.
Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли, щоб провести серйозну розмову, тоді як росіяни висувають вимоги та умови. Це змушує нас сумніватися, чи відправив їх Путін розв'язувати проблеми, чи просто гальмувати процес, — сказало джерело на умовах анонімності. — Є лише одна причина, чому росіяни бояться присутності США в кімнаті — вони прийшли гальмувати процес, а не розв'язувати проблеми, і вони хочуть приховати це від Сполучених Штатів.
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