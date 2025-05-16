Переговори у Стамбулі між делегаціями України та РФ закінчилися — що відомо

16 травня у Стамбулі пройшла тристороння зустріч делегацій України, США та Туреччини. Після цього відбулися переговори між делегаціями Росії та України.

Зустріч між делегаціями України та РФ закінчилася: що відомо

Спершу відбулася тристороння зустріч Туреччина — США — Україна в резиденції турецького президента Долмабахче, о 10:45. Там само на 12:30 запланована тристороння зустріч представників Росії, України й Туреччини.

Станом на 12:50 було відомо, що російська делегація прибула на місце перемовин. Спершу її очільник Володимир Мединський, зустрінеться з представником США.

Як повідомляла BBC, у цій зустрічі має взяти участь американський посадовець США Майкл Антон, вона передуватиме переговорам між Росією та Україною.

О 15: 24 стало відомо, що перемовини між делегаціями Україн і Росії за посередництва Туреччини завершилися. Про це Reuters і SkyNews повідомили з посиланням на джерело в міністерстві закордонних справ Туреччини. Поширити

SkyNews також зазначив із посиланням на українське джерело, що вимоги російської делегації на переговорах виходили за рамки того, що обговорювалося раніше й були нереалістичними.

Зокрема росіяни вимагали від України виведення військ з чотирьох українських областей (Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької — ред.), які російська влада вважає своїми, задля припинення вогню.

Зустріч між українською та російською делегаціями у Стамбулі тривала близько двох годин.