Переговоры в Стамбуле между делегациями Украины и РФ закончились — что известно

16 мая в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и Турции. После этого состоялись переговоры между делегациями России и Украины.
Главные тезисы
- Переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле завершились без конкретных результатов.
- Российская сторона выдвинула нереалистичные требования по выводу войск из четырех украинских областей.
- Источники указывают на затягивание российской стороной мирного процесса и несговорчивость на переговорах.
Встреча между делегациями Украины и РФ закончилась: что известно
Сначала состоялась трехсторонняя встреча Турция — США — Украина в резиденции турецкого президента Долмабахче, в 10:45. Там же к 12:30 запланирована трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Турции.
По состоянию на 12.50 было известно, что российская делегация прибыла на место переговоров. Сначала ее глава Владимир Мединский встретится с представителем США.
Как сообщала BBC, в этой встрече должно принять участие американское чиновник США Майкл Антон, она будет предшествовать переговорам между Россией и Украиной.
SkyNews также отметил со ссылкой на украинский источник, что требования российской делегации на переговорах выходили за рамки того, что ранее обсуждалось и были нереалистичными.
В частности, россияне требовали от Украины вывода войск из четырех украинских областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — ред.), которые российские власти считают своими, для прекращения огня.
Встреча между украинской и российской делегациями в Стамбуле длилась около двух часов.
Еще один признак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы пришли, чтобы провести серьезный разговор, в то время как россияне выдвигают требования и условия. Это заставляет нас сомневаться, отправил ли их Путин решать проблемы или просто тормозить процесс, — сказал источник на условиях анонимности. — Есть только одна причина, почему россияне боятся присутствия США в комнате, — они пришли тормозить процесс, а не решать проблемы, и они хотят скрыть это от Соединенных Штатов.
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