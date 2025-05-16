Переговоры в Стамбуле между делегациями Украины и РФ закончились — что известно

16 мая в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и Турции. После этого состоялись переговоры между делегациями России и Украины.

Встреча между делегациями Украины и РФ закончилась: что известно

Сначала состоялась трехсторонняя встреча Турция — США — Украина в резиденции турецкого президента Долмабахче, в 10:45. Там же к 12:30 запланирована трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Турции.

По состоянию на 12.50 было известно, что российская делегация прибыла на место переговоров. Сначала ее глава Владимир Мединский встретится с представителем США.

Как сообщала BBC, в этой встрече должно принять участие американское чиновник США Майкл Антон, она будет предшествовать переговорам между Россией и Украиной.

В 15:24 стало известно, что переговоры между делегациями Украины и России при посредничестве Турции завершились. Об этом Reuters и SkyNews сообщили со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Турции. Поделиться

SkyNews также отметил со ссылкой на украинский источник, что требования российской делегации на переговорах выходили за рамки того, что ранее обсуждалось и были нереалистичными.

В частности, россияне требовали от Украины вывода войск из четырех украинских областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — ред.), которые российские власти считают своими, для прекращения огня.

Встреча между украинской и российской делегациями в Стамбуле длилась около двух часов.