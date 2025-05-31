Переговори України та РФ. У Литві озвучили невтішний прогноз
Категорія
Політика
Дата публікації

Переговори України та РФ. У Литві озвучили невтішний прогноз

Литва не вірить, що РФ хоче закінчити війну
Джерело:  LRT

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс вислови думку, що під час других прямих переговорів між Росією та Україною у Стамбулі, цілком ймовірно, не буде досягнуто відчутних результатів.

Головні тези:

  • Кястутіс Будріс припускає, що Кремль просто дурить Україну та її союзників.
  • Він також наголосив: припинення вогню має бути запроваджено "беззастережно і негайно".

Литва не вірить, що РФ хоче закінчити війну

Як зазначив Кястутіс Будріс, наразі важко зрозуміти, з якими намірами і з яким настроєм прибуде російська делегація на переговори у Стамбул.

Якщо вони будуть такими ж, як минулого разу, то ми знаємо, чим усе закінчилося. Не було жодного реального бажання вести переговори, а отже, і жодних відчутних результатів, пов'язаних із припиненням вогню, — наголосив глава МЗС Литви.

На його думку, другий раунд переговорів від першого не буде надто відрізнятися.

Будріс також закликав Європу та США не відступати від своєї позиції.

За його словами, припинення вогню має бути запроваджено "беззастережно і негайно".

Тільки одночасно з припиненням вогню можуть відбутися нормальні, повноцінні переговори про припинення агресії. У таких переговорах має бути забезпечена участь як США, так і Європи, — додав дипломат.

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