Переговори України та РФ. У Литві озвучили невтішний прогноз

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс вислови думку, що під час других прямих переговорів між Росією та Україною у Стамбулі, цілком ймовірно, не буде досягнуто відчутних результатів.
Головні тези:
- Кястутіс Будріс припускає, що Кремль просто дурить Україну та її союзників.
- Він також наголосив: припинення вогню має бути запроваджено "беззастережно і негайно".
Литва не вірить, що РФ хоче закінчити війну
Як зазначив Кястутіс Будріс, наразі важко зрозуміти, з якими намірами і з яким настроєм прибуде російська делегація на переговори у Стамбул.
На його думку, другий раунд переговорів від першого не буде надто відрізнятися.
Будріс також закликав Європу та США не відступати від своєї позиції.
За його словами, припинення вогню має бути запроваджено "беззастережно і негайно".
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