Переговори України та РФ. У Литві озвучили невтішний прогноз

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс вислови думку, що під час других прямих переговорів між Росією та Україною у Стамбулі, цілком ймовірно, не буде досягнуто відчутних результатів.

Литва не вірить, що РФ хоче закінчити війну

Як зазначив Кястутіс Будріс, наразі важко зрозуміти, з якими намірами і з яким настроєм прибуде російська делегація на переговори у Стамбул.

Якщо вони будуть такими ж, як минулого разу, то ми знаємо, чим усе закінчилося. Не було жодного реального бажання вести переговори, а отже, і жодних відчутних результатів, пов'язаних із припиненням вогню, — наголосив глава МЗС Литви. Поширити

На його думку, другий раунд переговорів від першого не буде надто відрізнятися.

Будріс також закликав Європу та США не відступати від своєї позиції.

За його словами, припинення вогню має бути запроваджено "беззастережно і негайно".