Переговоры Украины и РФ. В Литве озвучили неутешительный прогноз

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис высказал мнение, что во время вторых прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, по всей вероятности, не будут достигнуты ощутимые результаты.
Главные тезисы
- Кястутис Будрис предполагает, что Кремль просто обманывает Украину и ее союзников.
- Он также подчеркнул: прекращение огня должно быть введено "безоговорочно и немедленно".
Литва не верит, что РФ хочет закончить войну
Как отметил Кястутис Будрис, сейчас трудно понять, с какими намерениями и каким настроением прибудет российская делегация на переговоры в Стамбул.
По его мнению, второй раунд переговоров от первого не будет слишком отличаться.
Будрис также призвал Европу и США не отступать от своей позиции.
По его словам, прекращение огня должно быть введено "безоговорочно и немедленно".
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