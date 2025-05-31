Переговоры Украины и РФ. В Литве озвучили неутешительный прогноз
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Политика
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Переговоры Украины и РФ. В Литве озвучили неутешительный прогноз

Литва не верит, что РФ хочет закончить войну
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Источник:  LRT

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис высказал мнение, что во время вторых прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, по всей вероятности, не будут достигнуты ощутимые результаты.

Главные тезисы

  • Кястутис Будрис предполагает, что Кремль просто обманывает Украину и ее союзников.
  • Он также подчеркнул: прекращение огня должно быть введено "безоговорочно и немедленно".

Литва не верит, что РФ хочет закончить войну

Как отметил Кястутис Будрис, сейчас трудно понять, с какими намерениями и каким настроением прибудет российская делегация на переговоры в Стамбул.

Если они будут такими же, как в прошлый раз, то мы знаем, чем все закончилось. Не было никакого реального желания вести переговоры, а значит, и никаких ощутимых результатов, связанных с прекращением огня, — подчеркнул глава МИД Литвы.

По его мнению, второй раунд переговоров от первого не будет слишком отличаться.

Будрис также призвал Европу и США не отступать от своей позиции.

По его словам, прекращение огня должно быть введено "безоговорочно и немедленно".

Только одновременно с прекращением огня могут состояться нормальные, полноценные переговоры о прекращении агрессии. В таких переговорах должно быть обеспечено участие как США, так и Европы, — добавил дипломат.

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