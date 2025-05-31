Переговоры Украины и РФ. В Литве озвучили неутешительный прогноз

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис высказал мнение, что во время вторых прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, по всей вероятности, не будут достигнуты ощутимые результаты.

Литва не верит, что РФ хочет закончить войну

Как отметил Кястутис Будрис, сейчас трудно понять, с какими намерениями и каким настроением прибудет российская делегация на переговоры в Стамбул.

Если они будут такими же, как в прошлый раз, то мы знаем, чем все закончилось. Не было никакого реального желания вести переговоры, а значит, и никаких ощутимых результатов, связанных с прекращением огня, — подчеркнул глава МИД Литвы. Поделиться

По его мнению, второй раунд переговоров от первого не будет слишком отличаться.

Будрис также призвал Европу и США не отступать от своей позиции.

По его словам, прекращение огня должно быть введено "безоговорочно и немедленно".