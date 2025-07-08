Переговори України та РФ. У Путіна виступили з новою заявою

Офіційна Москва нібито очікує від України пропозицій щодо дати третього раунду перемовин щодо завершення війни. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Він також цинічно поскаржився, що поки прогресу у цьому питанні немає.

Москва нібито хоче нового раунду переговорів з Києвом

За словами речника Путіна, Кремлю потрібне час, щоб з'ясувати, яке озброєння США постачають та будуть постачати Україні.

Таким чином Пєсков дав зрозуміти, що Росія занепокоєна рішенням президента США Дональда Трампа надати Києву ще більше військової допомоги:

Очевидно, що постачання тривають, це ясно. Очевидно, що європейці активно залучені до постачання зброї в Україну. Щодо того, які саме постачання і в якій кількості Україна продовжує отримувати від США, то для остаточного з'ясування цього питання ще знадобиться час. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Також речник Путіна поскаржився, що офіційна Москва невдоволена діями Трампа

Пєсков почав публічно бідкатися, що на цю мить Сполучені Штати вводять низку обмежень.

Ми вважаємо, що ці санкції є незаконними і шкодять не тільки нашим підприємцям, а й підприємцям Сполучених Штатів, — цинічно додав він. Поширити

За словами Пєскова, Росія багато чому навчилася за роки санкцій та зробить все можливе, аби мінімізувати їхні наслідки.