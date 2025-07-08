Переговори України та РФ. У Путіна виступили з новою заявою
Категорія
Політика
Дата публікації

Переговори України та РФ. У Путіна виступили з новою заявою

Путін
Read in English
Джерело:  online.ua

Офіційна Москва нібито очікує від України пропозицій щодо дати третього раунду перемовин щодо завершення війни. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Він також цинічно поскаржився, що поки прогресу у цьому питанні немає.

Головні тези:

  • Росія занепокоєна рішенням президента США надавати Україні додаткову військову допомогу.
  • Окрім того, Кремль скаржиться на нові обмеження з боку Штатів.

Москва нібито хоче нового раунду переговорів з Києвом

За словами речника Путіна, Кремлю потрібне час, щоб з'ясувати, яке озброєння США постачають та будуть постачати Україні.

Таким чином Пєсков дав зрозуміти, що Росія занепокоєна рішенням президента США Дональда Трампа надати Києву ще більше військової допомоги:

Очевидно, що постачання тривають, це ясно. Очевидно, що європейці активно залучені до постачання зброї в Україну. Щодо того, які саме постачання і в якій кількості Україна продовжує отримувати від США, то для остаточного з'ясування цього питання ще знадобиться час.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Також речник Путіна поскаржився, що офіційна Москва невдоволена діями Трампа

Пєсков почав публічно бідкатися, що на цю мить Сполучені Штати вводять низку обмежень.

Ми вважаємо, що ці санкції є незаконними і шкодять не тільки нашим підприємцям, а й підприємцям Сполучених Штатів, — цинічно додав він.

За словами Пєскова, Росія багато чому навчилася за роки санкцій та зробить все можливе, аби мінімізувати їхні наслідки.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп надає Україні ще більше зброї — Кремль уперше відреагував
У Путіна невдоволені рішенням Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога США для України. Що Трамп пообіцяв Зеленському
Що відом про плани Трампа щодо України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай здійснив атаку на літак Німеччини
літак Німеччини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?