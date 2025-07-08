Переговоры Украины и РФ. У Путина выступили с новым заявлением
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Политика
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Переговоры Украины и РФ. У Путина выступили с новым заявлением

Путин
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Источник:  online.ua

Официальная Москва якобы ожидает от Украины предложений по дате третьего раунда переговоров для завершения войны. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он также цинично пожаловался, что пока прогресса в этом вопросе нет.

Главные тезисы

  • Россия обеспокоена решением президента США оказывать Украине дополнительную военную помощь.
  • Кроме того, Кремль жалуется на новые ограничения со стороны Штатов.

Москва якобы хочет нового раунда переговоров с Киевом

По словам спикера Путина, Кремлю нужно время, чтобы выяснить, какое вооружение США поставляют и будут поставлять Украине.

Таким образом, Песков дал понять, что Россия обеспокоена решением президента США Дональда Трампа передавать Киеву еще больше военной помощи:

Очевидно, что поставки продолжаются, это ясно. Очевидно, что европейцы активно вовлечены в поставку оружия в Украину. Относительно того, какие именно поставки и в каком количестве Украина продолжает получать от США, для окончательного выяснения этого вопроса еще понадобится время.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Также спикер Путина дал понять, что официальная Москва недовольна действиями Трампа.

Песков начал публично жаловаться, что на этот момент Соединенные Штаты вводят ряд ограничений.

Мы считаем, что эти санкции незаконны и вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов, — цинично добавил он.

По словам Пескова, Россия многому научилась за годы санкций и сделает все возможное, чтобы свести к минимуму их последствия.

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