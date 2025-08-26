Переговори Зеленського та Путіна. Мерц звернувся до російського диктатора

Німецький лідер Фрідріх Мерц публічно звернувся до нелегітимного глави Кремля Володимира Путіна та звинуватив його у "тактиці затягування", оскільки диктатор не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Мерц та Трамп висловили сподівання, що зустріч між Путіним і Зеленським відбудеться протягом двох тижнів.
- ЗМІ дізналися, що президент США планує робити далі.
Мерц публічно дорікнув Путіну
Як зазначив канцлер ФРН, російський диктатор використовує "стратегію затягування" щодо пошуку дипломатичного завершення війни РФ проти України:
Німецький лідер звернув увагу на те, що Дональд Трамп і Путін домовилися минулого тижня про проведення зустрічі між російським диктатором і Володимиром Зеленським.
Як зазначив Мерц, вони спільно висловили сподівання, що ця зустріч відбудеться протягом двох тижнів.
Нещодавно президент США заявив, що вважає, що неприязнь Володимира Путіна до Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.
Як вдалося дізнатися журналістам, Трамп планує залишити Київ та Москву організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-