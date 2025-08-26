Переговори Зеленського та Путіна. Мерц звернувся до російського диктатора
Переговори Зеленського та Путіна. Мерц звернувся до російського диктатора

Мерц
Джерело:  Tagesschau

Німецький лідер Фрідріх Мерц публічно звернувся до нелегітимного глави Кремля Володимира Путіна та звинуватив його у "тактиці затягування", оскільки диктатор не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Мерц та Трамп висловили сподівання, що зустріч між Путіним і Зеленським відбудеться протягом двох тижнів.
  • ЗМІ дізналися, що президент США планує робити далі.

Мерц публічно дорікнув Путіну

Як зазначив канцлер ФРН, російський диктатор використовує "стратегію затягування" щодо пошуку дипломатичного завершення війни РФ проти України:

Путін вважає правильним ставити умови для зустрічі між ним і президентом України Володимиром Зеленським, які є абсолютно неприйнятними з точки зору України та її західних партнерів.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Німецький лідер звернув увагу на те, що Дональд Трамп і Путін домовилися минулого тижня про проведення зустрічі між російським диктатором і Володимиром Зеленським.

Як зазначив Мерц, вони спільно висловили сподівання, що ця зустріч відбудеться протягом двох тижнів.

Нещодавно президент США заявив, що вважає, що неприязнь Володимира Путіна до Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.

Як вдалося дізнатися журналістам, Трамп планує залишити Київ та Москву організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

