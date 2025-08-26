Переговори Зеленського та Путіна. Мерц звернувся до російського диктатора

Німецький лідер Фрідріх Мерц публічно звернувся до нелегітимного глави Кремля Володимира Путіна та звинуватив його у "тактиці затягування", оскільки диктатор не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Мерц публічно дорікнув Путіну

Як зазначив канцлер ФРН, російський диктатор використовує "стратегію затягування" щодо пошуку дипломатичного завершення війни РФ проти України:

Путін вважає правильним ставити умови для зустрічі між ним і президентом України Володимиром Зеленським, які є абсолютно неприйнятними з точки зору України та її західних партнерів. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Німецький лідер звернув увагу на те, що Дональд Трамп і Путін домовилися минулого тижня про проведення зустрічі між російським диктатором і Володимиром Зеленським.

Як зазначив Мерц, вони спільно висловили сподівання, що ця зустріч відбудеться протягом двох тижнів.

Нещодавно президент США заявив, що вважає, що неприязнь Володимира Путіна до Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.