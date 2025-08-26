Переговоры Зеленского и Путина. Мерц обратился к российскому диктатору
Категория
Политика
Дата публикации

Переговоры Зеленского и Путина. Мерц обратился к российскому диктатору

Мерц
Read in English
Читати українською
Источник:  Tagesschau

Немецкий лидер Фридрих Мерц публично обратился к нелегитимному главе Кремля Владимиру Путину и обвинил его в "тактике затягивания", поскольку диктатор не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Мерц и Трамп выразили надежду, что встреча между Путиным и Зеленским состоится в течение двух недель.
  • СМИ узнали, что президент США планирует делать дальше.

Мерц публично упрекнул Путина

Как отметил канцлер ФРГ, российский диктатор использует "стратегию затягивания" в поиске дипломатического завершения войны РФ против Украины:

Путин считает правильным ставить условия для встречи между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, абсолютно неприемлемые с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Немецкий лидер обратил внимание на то, что Дональд Трамп и Путин договорились на прошлой неделе о проведении встречи между российским диктатором и Владимиром Зеленским.

Как отметил Мерц, они совместно выразили надежду, что эта встреча состоится в течение двух недель.

Недавно президент США заявил, что считает, что неприязнь Владимира Путина к Зеленскому задерживает встречу между двумя лидерами.

Как удалось узнать журналистам, Трамп планирует оставить Киев и Москву организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров касательно прекращения российского вторжения в Украину.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц раскрыл детали переговоров между Европой, Украиной и США перед встречей Трампа и Путина
Мерц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Путина. Мерц раскрыл сроки
Мерц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы должны". Немецкие "Зеленые" выдвинули Мерцу четкое требование касательно Украины
Мерц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?