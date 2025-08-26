Переговоры Зеленского и Путина. Мерц обратился к российскому диктатору

Немецкий лидер Фридрих Мерц публично обратился к нелегитимному главе Кремля Владимиру Путину и обвинил его в "тактике затягивания", поскольку диктатор не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мерц публично упрекнул Путина

Как отметил канцлер ФРГ, российский диктатор использует "стратегию затягивания" в поиске дипломатического завершения войны РФ против Украины:

Путин считает правильным ставить условия для встречи между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, абсолютно неприемлемые с точки зрения Украины и ее западных партнеров. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Немецкий лидер обратил внимание на то, что Дональд Трамп и Путин договорились на прошлой неделе о проведении встречи между российским диктатором и Владимиром Зеленским.

Как отметил Мерц, они совместно выразили надежду, что эта встреча состоится в течение двух недель.

Недавно президент США заявил, что считает, что неприязнь Владимира Путина к Зеленскому задерживает встречу между двумя лидерами.