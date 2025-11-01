"Перекидали цигарки". Лукашенко цинічно звинуватив Литву у провокаціях з метеозондами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував інциденти з метеорологічними зондами в Литві. Він заявив, що нібито литовці самі перекидали сигарети через кордон, щоб заробити на перепродажі.

Лукашенко цинічно звинуватив Литву у провокаціях з метеозондами

Лукашенко перекинув відповідальність за метеозонди над територією Литви на саму країну.

У такі умови їх поставила власна влада, перервавши нормальні торговельні зв'язки і побудувавши паркан на кордоні, — наголосив Лукашенко. — Влада, литовська та польська, — ви винні, що так відбувається. Ви навіщо поставили людей в такі умови? Навіщо ви їх штовхнули на шлях злочину? Поширити

Він також заявив, що білоруси "абсолютно легально купували на виробництві сигарети і передавали литовцям, які прибули на територію Білорусі, отримуючи свій навар", натомість ті "своїм спільникам переправляли товар за допомогою повітряних куль".

Налагодили цей бізнес. Наші на фабриці беруть сигарети за вигідною ціною, продають литовцям. Треба перекинути через паркан. Маленькими порціями перекидали на цих кулях. Там литовці приймали кулі і брали ці сигарети. Не в Литві продавали. У Нідерландах і Англії. Кажуть, там найдорожчі сигарети.

Він додав, що не вважає такі дії злочином, оскільки люди заплатили за товар і просто хотіли заробити.

Доказів причетності громадян Литви до перевезення сигарет він не навів.

Нагадаємо, що 29 жовтня Європейський Союз оприлюднив заяву, в якій засудив провокативні дії Білорусі щодо проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви.