"Перебрасывали сигареты". Лукашенко цинично обвинил Литву в провокациях с метеозондами
Категория
Мир
Дата публикации

"Перебрасывали сигареты". Лукашенко цинично обвинил Литву в провокациях с метеозондами

Лукашенко
Read in English
Читати українською
Источник:  Delfi

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инциденты с метеорологическими зондами в Литве. Он заявил, что якобы литовцы сами опрокидывали сигареты через границу, чтобы заработать на перепродаже.

Главные тезисы

  • Лукашенко обвинил Литву в провокациях с метеозондами, заявив, что литовцы сами опрокидывали сигареты через границу для перепродажи.
  • Европейский Союз и Литва осудили действия Беларуси и готовят новые санкции в ответ на провокации с метеозондами.
  • Лукашенко оправдывает действия белорусов, считая их легальными, и обвиняет литовские власти в создании условий для инцидентов на границе.

Лукашенко цинично обвинил Литву в провокациях с метеозондами

Лукашенко опрокинул ответственность за метеозонды над территорией Литвы на саму страну.

В такие условия их поставили собственные власти, прервав нормальные торговые связи и построив забор на границе, — подчеркнул Лукашенко. — Власть, литовская и польская, — виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в таких условиях? Зачем вы их толкнули на путь преступления?

Он также заявил, что белорусы "абсолютно легально покупали на производстве сигареты и передавали прибывшим на территорию Беларуси литовцам, получая свой навар", а те "своим сообщникам переправляли товар с помощью воздушных шаров".

Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо опрокинуть через забор. Маленькими порциями опрокидывали на этих шарах. Там литовцы принимали пули и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и в Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты.

Он добавил, что не считает подобные действия преступлением, поскольку люди заплатили за товар и просто хотели заработать.

Доказательств причастности граждан Литвы к перевозке сигарет он не привел.

Напомним, что 29 октября Европейский Союз обнародовал заявление, в котором осудил провокационные действия Беларуси по проникновению метеорологических шаров в воздушное пространство Литвы.

31 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс будет решительно реагировать на любые нарушения своего воздушного пространства и готовит новый пакет санкций против Беларуси.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко обвинил Литву в "сумасшедшей афере"
Лукашенко набросился с обвинениями на Литву
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Вонючия Европа". Лукашенко устроил новый скандал
Лукашенко публично унизил Европу
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Можем бахнуть". Лукашенко цинично пугает мир российской ракетой "Орешник"
Лукашенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?