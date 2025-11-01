"Перебрасывали сигареты". Лукашенко цинично обвинил Литву в провокациях с метеозондами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инциденты с метеорологическими зондами в Литве. Он заявил, что якобы литовцы сами опрокидывали сигареты через границу, чтобы заработать на перепродаже.

Лукашенко цинично обвинил Литву в провокациях с метеозондами

Лукашенко опрокинул ответственность за метеозонды над территорией Литвы на саму страну.

В такие условия их поставили собственные власти, прервав нормальные торговые связи и построив забор на границе, — подчеркнул Лукашенко. — Власть, литовская и польская, — виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в таких условиях? Зачем вы их толкнули на путь преступления? Поделиться

Он также заявил, что белорусы "абсолютно легально покупали на производстве сигареты и передавали прибывшим на территорию Беларуси литовцам, получая свой навар", а те "своим сообщникам переправляли товар с помощью воздушных шаров".

Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо опрокинуть через забор. Маленькими порциями опрокидывали на этих шарах. Там литовцы принимали пули и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и в Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты.

Он добавил, что не считает подобные действия преступлением, поскольку люди заплатили за товар и просто хотели заработать.

Доказательств причастности граждан Литвы к перевозке сигарет он не привел.

Напомним, что 29 октября Европейский Союз обнародовал заявление, в котором осудил провокационные действия Беларуси по проникновению метеорологических шаров в воздушное пространство Литвы.