"Перебрасывали сигареты". Лукашенко цинично обвинил Литву в провокациях с метеозондами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инциденты с метеорологическими зондами в Литве. Он заявил, что якобы литовцы сами опрокидывали сигареты через границу, чтобы заработать на перепродаже.
Главные тезисы
- Лукашенко обвинил Литву в провокациях с метеозондами, заявив, что литовцы сами опрокидывали сигареты через границу для перепродажи.
- Европейский Союз и Литва осудили действия Беларуси и готовят новые санкции в ответ на провокации с метеозондами.
- Лукашенко оправдывает действия белорусов, считая их легальными, и обвиняет литовские власти в создании условий для инцидентов на границе.
Лукашенко цинично обвинил Литву в провокациях с метеозондами
Лукашенко опрокинул ответственность за метеозонды над территорией Литвы на саму страну.
Он также заявил, что белорусы "абсолютно легально покупали на производстве сигареты и передавали прибывшим на территорию Беларуси литовцам, получая свой навар", а те "своим сообщникам переправляли товар с помощью воздушных шаров".
Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо опрокинуть через забор. Маленькими порциями опрокидывали на этих шарах. Там литовцы принимали пули и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и в Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты.
Он добавил, что не считает подобные действия преступлением, поскольку люди заплатили за товар и просто хотели заработать.
Доказательств причастности граждан Литвы к перевозке сигарет он не привел.
Напомним, что 29 октября Европейский Союз обнародовал заявление, в котором осудил провокационные действия Беларуси по проникновению метеорологических шаров в воздушное пространство Литвы.
