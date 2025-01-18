Перша місія Швеції в складі НАТО відбувається на кордоні з РФ
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Перша місія Швеції в складі НАТО відбувається на кордоні з РФ

Солдати
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Джерело:  svt.se

Швеція відправила 600 солдатів до російського кордону. Це перша місія країни в складі НАТО.

Головні тези:

  • Швеція відправила 600 солдатів до російського кордону у рамках першої місії країни в складі НАТО з метою охорони території та стримання Росії.
  • Шведські військові розміщуватимуться на кордоні з РФ протягом 6 місяців для підтримки територіальної цілісності НАТО.
  • Швеція відправить три судна свого флоту та спостережний літак на патрулювання Балтійського моря у рамках співпраці з НАТО для забезпечення безпеки регіону.
  • Швеція вперше віддає свої збройні сили під команду НАТО задля захисту кордонів і стабільності у регіоні.
  • Участь Швеції у патрульній місії на Балтиці визначається як важливий крок для регіональної безпеки та співпраці з союзниками.

Шведські військові знаходяться на кордоні з РФ

Військових перекинули до Латвії морським шляхом в умовах секретності. Вони будуть розміщуватися там протягом 6 місяців для охорони кордону з Російською Федерацією.

Глобально мета полягає в тому, щоб "стримати Росію від кидання виклику територіальній цілісності НАТО".

Зауважимо, що востаннє шведські військові брали участь у миротворчій місії на території Європи в 1990-их роках. Тоді вони були залучені в операціях у Косово.

Швеція доєднається до патрульної місії НАТО на Балтиці

Це перший випадок подібної співпраці.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на брифінгу повідомив, що Швеція відрядить три судна свого флоту та спостережний літак для участі у патрульній операції НАТО у Балтійському морі, завданням якої буде нагляд за підводною критичною інфраструктурою.

Ці військові кораблі передаються під командування НАТО і будуть використовуватися для створення кращих умов для розуміння морської ситуації у Балтійському морі. Це значний і важливий внесок Швеції… та перший випадок, коли Швеція як союзник надає свої збройні сили для заходів НАТО зі стримування й оборони безпосередньо біля наших кордонів.

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