Перша місія Швеції в складі НАТО відбувається на кордоні з РФ

Швеція відправила 600 солдатів до російського кордону. Це перша місія країни в складі НАТО.
Головні тези:
- Швеція відправила 600 солдатів до російського кордону у рамках першої місії країни в складі НАТО з метою охорони території та стримання Росії.
- Шведські військові розміщуватимуться на кордоні з РФ протягом 6 місяців для підтримки територіальної цілісності НАТО.
- Швеція відправить три судна свого флоту та спостережний літак на патрулювання Балтійського моря у рамках співпраці з НАТО для забезпечення безпеки регіону.
- Швеція вперше віддає свої збройні сили під команду НАТО задля захисту кордонів і стабільності у регіоні.
- Участь Швеції у патрульній місії на Балтиці визначається як важливий крок для регіональної безпеки та співпраці з союзниками.
Шведські військові знаходяться на кордоні з РФ
Військових перекинули до Латвії морським шляхом в умовах секретності. Вони будуть розміщуватися там протягом 6 місяців для охорони кордону з Російською Федерацією.
Глобально мета полягає в тому, щоб "стримати Росію від кидання виклику територіальній цілісності НАТО".
Зауважимо, що востаннє шведські військові брали участь у миротворчій місії на території Європи в 1990-их роках. Тоді вони були залучені в операціях у Косово.
Швеція доєднається до патрульної місії НАТО на Балтиці
Це перший випадок подібної співпраці.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на брифінгу повідомив, що Швеція відрядить три судна свого флоту та спостережний літак для участі у патрульній операції НАТО у Балтійському морі, завданням якої буде нагляд за підводною критичною інфраструктурою.
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