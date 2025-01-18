Перша місія Швеції в складі НАТО відбувається на кордоні з РФ

Швеція відправила 600 солдатів до російського кордону. Це перша місія країни в складі НАТО.

Шведські військові знаходяться на кордоні з РФ

Військових перекинули до Латвії морським шляхом в умовах секретності. Вони будуть розміщуватися там протягом 6 місяців для охорони кордону з Російською Федерацією.

Глобально мета полягає в тому, щоб "стримати Росію від кидання виклику територіальній цілісності НАТО".

Зауважимо, що востаннє шведські військові брали участь у миротворчій місії на території Європи в 1990-их роках. Тоді вони були залучені в операціях у Косово.

Швеція доєднається до патрульної місії НАТО на Балтиці

Це перший випадок подібної співпраці.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на брифінгу повідомив, що Швеція відрядить три судна свого флоту та спостережний літак для участі у патрульній операції НАТО у Балтійському морі, завданням якої буде нагляд за підводною критичною інфраструктурою.