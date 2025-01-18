Первая миссия Швеции в составе НАТО проходит на границе с РФ

Шведские военные находятся на границе с РФ

Военных опрокинули в Латвию морским путем в условиях секретности. Они будут размещаться там в течение 6 месяцев для охраны границы с Российской Федерацией.

Глобальная цель состоит в том, чтобы "удержать Россию от бросания вызова территориальной целостности НАТО".

Заметим, что последний раз шведские военные принимали участие в миротворческой миссии на территории Европы в 1990-х годах. Тогда они были вовлечены в операции в Косово.

Швеция присоединится к патрульной миссии НАТО на Балтике

Это первый случай подобного сотрудничества.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на брифинге сообщил, что Швеция отправит три судна своего флота и наблюдательный самолет для участия в патрульной операции НАТО в Балтийском море, задачей которой будет надзор за подводной критической инфраструктурой.