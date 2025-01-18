Первая миссия Швеции в составе НАТО проходит на границе с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Первая миссия Швеции в составе НАТО проходит на границе с РФ

Военные
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Источник:  svt.se

Швеция отправила 600 солдат к российской границе.

Главные тезисы

  • Швеция отправляет 600 солдат к российской границе в рамках первой миссии страны в составе НАТО.
  • Патрульная миссия на Балтике поможет обеспечить безопасность региона и укрепить сотрудничество с союзниками.
  • Швеция впервые подчиняет вооруженные силы НАТО для защиты границ и стабильности в регионе.

Шведские военные находятся на границе с РФ

Военных опрокинули в Латвию морским путем в условиях секретности. Они будут размещаться там в течение 6 месяцев для охраны границы с Российской Федерацией.

Глобальная цель состоит в том, чтобы "удержать Россию от бросания вызова территориальной целостности НАТО".

Заметим, что последний раз шведские военные принимали участие в миротворческой миссии на территории Европы в 1990-х годах. Тогда они были вовлечены в операции в Косово.

Швеция присоединится к патрульной миссии НАТО на Балтике

Это первый случай подобного сотрудничества.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на брифинге сообщил, что Швеция отправит три судна своего флота и наблюдательный самолет для участия в патрульной операции НАТО в Балтийском море, задачей которой будет надзор за подводной критической инфраструктурой.

Эти военные корабли передаются под командование НАТО и будут использоваться для создания лучших условий для понимания морской ситуации в Балтийском море. Это значительный и важный вклад Швеции… и первый случай, когда Швеция как союзник предоставляет свои вооруженные силы для мер НАТО по сдерживанию и обороне непосредственно у наших границ.

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