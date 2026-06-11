Перше модульне укриття встановили у центрі Таллінна

У центрі Таллінна встановили перше в Естонії модульне укриття в громадському міському просторі. Це пілотний проєкт, який має показати, як подібні конструкції можуть працювати в умовах міста та підвищувати рівень безпеки мешканців.

Естонія почала встановлювати модульні укриття

11 червня у зеленій зоні Юхкенталі, 10 в Таллінні з’явилося модульне залізобетонне укриття, яке стало першим подібним об’єктом у публічному міському просторі Естонії.

Конструкцію місту передала будівельна компанія Citysec Industry. В її основі — стандартизоване рішення, яке використовується в Україні та призначене для короткочасного захисту людей під час надзвичайних ситуацій. Поширити

Укриття виготовлене із залізобетону та спроєктоване так, щоб зменшувати ризики ураження від вибухової хвилі та уламків. Модульний формат дозволяє, за потреби, швидко переміщувати конструкцію, масштабувати її або встановлювати в інших локаціях міста.

Міська влада зазначає, що це демонстраційний об’єкт, покликаний підвищити обізнаність мешканців щодо місць укриття та правил дій у кризових ситуаціях. Окремо оцінюватимуть зручність використання конструкції, її інтеграцію в міський простір і ефективність у реальних умовах.

Укриття у Таллінні

Після завершення тестового періоду в Таллінні ухвалять рішення щодо можливого масштабування проєкту та розширення мережі подібних укриттів у місті.