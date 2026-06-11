Первое модульное укрытие установили в центре Таллина

В центре Таллинна установили первое в Эстонии модульное укрытие в общественном городском пространстве. Это пилотный проект, который может показать, как подобные конструкции могут работать в условиях города и повышать уровень безопасности жителей.
Главные тезисы
- Модульное укрытие установлено в центре Таллина для повышения безопасности жителей и демонстрации его эффективности в условиях города.
- Конструкция изготовлена из железобетона и спроектирована для защиты от взрывных волн и обломков, снижая риск поражения.
Эстония начала устанавливать модульные укрытия
11 июня в зеленой зоне Юхкентали, 10 в Таллинне появилось модульное железобетонное укрытие, ставшее первым подобным объектом в публичном городском пространстве Эстонии.
Укрытие изготовлено из железобетона и спроектировано так, чтобы уменьшать риски поражения взрывной волны и обломков. Модульный формат позволяет при необходимости быстро перемещать конструкцию, масштабировать ее или устанавливать в других локациях города.
Городские власти отмечают, что это демонстрационный объект, призванный повысить осведомленность жителей о местах укрытия и правилах действий в кризисных ситуациях. Отдельно будут оцениваться удобство использования конструкции, ее интеграция в городское пространство и эффективность в реальных условиях.
После завершения тестового периода в Таллинне будет принято решение о возможном масштабировании проекта и расширении сети подобных укрытий в городе.
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