Первое модульное укрытие установили в центре Таллина
Категория
Мир
Дата публикации

Первое модульное укрытие установили в центре Таллина

укрытие
Читати українською
Источник:  ERR

В центре Таллинна установили первое в Эстонии модульное укрытие в общественном городском пространстве. Это пилотный проект, который может показать, как подобные конструкции могут работать в условиях города и повышать уровень безопасности жителей.

Главные тезисы

  • Модульное укрытие установлено в центре Таллина для повышения безопасности жителей и демонстрации его эффективности в условиях города.
  • Конструкция изготовлена из железобетона и спроектирована для защиты от взрывных волн и обломков, снижая риск поражения.

Эстония начала устанавливать модульные укрытия

11 июня в зеленой зоне Юхкентали, 10 в Таллинне появилось модульное железобетонное укрытие, ставшее первым подобным объектом в публичном городском пространстве Эстонии.

Конструкцию городу передала строительная компания Citysec Industry. В ее основе стандартизированное решение, которое используется в Украине и предназначено для кратковременной защиты людей во время чрезвычайных ситуаций.

Укрытие изготовлено из железобетона и спроектировано так, чтобы уменьшать риски поражения взрывной волны и обломков. Модульный формат позволяет при необходимости быстро перемещать конструкцию, масштабировать ее или устанавливать в других локациях города.

Городские власти отмечают, что это демонстрационный объект, призванный повысить осведомленность жителей о местах укрытия и правилах действий в кризисных ситуациях. Отдельно будут оцениваться удобство использования конструкции, ее интеграция в городское пространство и эффективность в реальных условиях.

Укрытие в Таллинне

После завершения тестового периода в Таллинне будет принято решение о возможном масштабировании проекта и расширении сети подобных укрытий в городе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Эстония требует открыть все кластеры
Маргус Тсахкна
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония активно готовится к войне с Россией
Эстония готовится отбивать первый удар России по НАТО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония установила первые стационарные устройства для мониторинга дронов на границе с РФ
Эстония

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?