Первое модульное укрытие установили в центре Таллина

В центре Таллинна установили первое в Эстонии модульное укрытие в общественном городском пространстве. Это пилотный проект, который может показать, как подобные конструкции могут работать в условиях города и повышать уровень безопасности жителей.

Эстония начала устанавливать модульные укрытия

11 июня в зеленой зоне Юхкентали, 10 в Таллинне появилось модульное железобетонное укрытие, ставшее первым подобным объектом в публичном городском пространстве Эстонии.

Конструкцию городу передала строительная компания Citysec Industry. В ее основе стандартизированное решение, которое используется в Украине и предназначено для кратковременной защиты людей во время чрезвычайных ситуаций. Поделиться

Укрытие изготовлено из железобетона и спроектировано так, чтобы уменьшать риски поражения взрывной волны и обломков. Модульный формат позволяет при необходимости быстро перемещать конструкцию, масштабировать ее или устанавливать в других локациях города.

Городские власти отмечают, что это демонстрационный объект, призванный повысить осведомленность жителей о местах укрытия и правилах действий в кризисных ситуациях. Отдельно будут оцениваться удобство использования конструкции, ее интеграция в городское пространство и эффективность в реальных условиях.

Укрытие в Таллинне

После завершения тестового периода в Таллинне будет принято решение о возможном масштабировании проекта и расширении сети подобных укрытий в городе.