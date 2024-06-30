Перші німецькі бойові машини вже ремонтують на території України
Категорія
Україна
Дата публікації

Перші німецькі бойові машини вже ремонтують на території України

Перші німецькі бойові машини вже ремонтують на території України
Read in English
Джерело:  АрміяInform

На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.

Головні тези:

  • Україна вже ремонтує перші німецькі бойові машини на своїй території за угодою з концерном Rheinmetall.
  • Співпраця з Rheinmetall включає відновлення техніки та плани по ремонту артилерійських систем та виробництву нових німецьких БМП Lynx.
  • Рheinmetall розпочав виробництво артилерійських боєприпасів у 2024 році, стрімко розширюючи виробництво після вторгнення Росії в Україну.
  • Замовлено артилерійські снаряди на суму 142 мільйони євро, які будуть поставлені у 2025 році.
  • Українські фахівці мають великий досвід ремонту бронетехніки, що сприяє успішній співпраці з Rheinmetall.

Як в Україні ремонтують німецькі бойові машини

На сьогодні з усіх наших іноземних партнерів саме з Rheinmetall ми найбільше просунулися. За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України, — сказав генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Директор "Укроборонпрому" зазначив, що у планах подальший розвиток і поглиблення взаємодії з Rheinmetall. У короткостроковій перспективі Україна планує перейти до ремонту артилерійських систем.

Також з Rheinmetall планується великий проєкт — спільне підприємство новітніх німецьких БМП Lynx. Як зазначив Сметанін, це багатоцільова броньована гусенична платформа, яка має великий потенціал.

Іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас. Проте українські професіонали набули великого досвіду ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їх освоєння не стало проблемою, — додав він.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall, один із найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів, почав нарощувати виробництво після вторгнення Росії в Україну, де потреба в боєприпасах загострила дефіцит і змусила європейських виробників боротися за задоволення попиту.

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Rheinmetall побудує у Литві збройовий завод — подробиці
Міністерство оборони Литви
Завод
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина замовить у Rheinmetall додаткові 200 тис артснарядів — Reuters
снаряд
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Танки Leopard і ППО Skyranger. Rheinmetall планує виробляти в Україні нове озброєння
ППО Skyranger

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?