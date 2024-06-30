Перші німецькі бойові машини вже ремонтують на території України

На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.
Головні тези:
- Україна вже ремонтує перші німецькі бойові машини на своїй території за угодою з концерном Rheinmetall.
- Співпраця з Rheinmetall включає відновлення техніки та плани по ремонту артилерійських систем та виробництву нових німецьких БМП Lynx.
- Рheinmetall розпочав виробництво артилерійських боєприпасів у 2024 році, стрімко розширюючи виробництво після вторгнення Росії в Україну.
- Замовлено артилерійські снаряди на суму 142 мільйони євро, які будуть поставлені у 2025 році.
- Українські фахівці мають великий досвід ремонту бронетехніки, що сприяє успішній співпраці з Rheinmetall.
Як в Україні ремонтують німецькі бойові машини
Директор "Укроборонпрому" зазначив, що у планах подальший розвиток і поглиблення взаємодії з Rheinmetall. У короткостроковій перспективі Україна планує перейти до ремонту артилерійських систем.
Також з Rheinmetall планується великий проєкт — спільне підприємство новітніх німецьких БМП Lynx. Як зазначив Сметанін, це багатоцільова броньована гусенична платформа, яка має великий потенціал.
Що відомо про Rheinmetall
Rheinmetall, один із найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів, почав нарощувати виробництво після вторгнення Росії в Україну, де потреба в боєприпасах загострила дефіцит і змусила європейських виробників боротися за задоволення попиту.
4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.
17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.
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