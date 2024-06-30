Первые немецкие боевые машины уже ремонтируют на территории Украины

На территории Украины уже возобновляются первые немецкие боевые машины в рамках соглашения с концерном Rheinmetall.
Главные тезисы
- Украина уже ремонтирует первые немецкие боевые машины на своей территории по соглашению с концерном Rheinmetall.
- Сотрудничество с Rheinmetall включает в себя восстановление техники и планы по ремонту артиллерийских систем и производству новых немецких БМП Lynx.
- Рheinmetall приступил к производству артиллерийских боеприпасов в 2024 году, стремительно расширяя производство после вторжения России в Украину.
- Заказаны артиллерийские снаряды на сумму 142 млн евро, которые будут поставлены в 2025 году.
- Украинские специалисты имеют большой опыт ремонта бронетехники, что способствует успешному сотрудничеству с Rheinmetall.
Как в Украине ремонтируют немецкие боевые машины
Директор "Укроборонпрома" отметил, что в планах дальнейшее развитие и углубление взаимодействия с Rheinmetall. В краткосрочной перспективе Украина намерена перейти к ремонту артиллерийских систем.
Также с Rheinmetall планируется крупный проект — совместное предприятие новейших немецких БМП Lynx. Как отметил Сметанин, это многоцелевая бронированная гусеничная платформа, обладающая большим потенциалом.
Что известно о Rheinmetall
Rheinmetall, один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов, начал наращивать производство после вторжения России в Украину, где потребность в боеприпасах обострила дефицит и заставила европейских производителей бороться за удовлетворение спроса.
4 декабря 2023 г. стало известно, что Rheinmetall получил заказ на производство и поставку Украине артиллерийских снарядов на сумму около 142 миллионов евро. Боеприпасы будут поставлены в 2025 году.
17 февраля 2024 года Rheinmetall сообщила, что откроет в Украине завод по производству артиллерийских боеприпасов.
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