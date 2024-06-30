Первые немецкие боевые машины уже ремонтируют на территории Украины

На территории Украины уже возобновляются первые немецкие боевые машины в рамках соглашения с концерном Rheinmetall.

Как в Украине ремонтируют немецкие боевые машины

На сегодняшний день из всех наших иностранных партнеров именно из Rheinmetall мы больше всего продвинулись. За короткое время мы прошли путь от заключения соглашения и регистрации совместного предприятия в октябре 2023 г. до начала работы производственных мощностей. Это был довольно непростой путь, но первые немецкие боевые машины уже восстанавливаются на территории Украины, — сказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Поделиться

Директор "Укроборонпрома" отметил, что в планах дальнейшее развитие и углубление взаимодействия с Rheinmetall. В краткосрочной перспективе Украина намерена перейти к ремонту артиллерийских систем.

Также с Rheinmetall планируется крупный проект — совместное предприятие новейших немецких БМП Lynx. Как отметил Сметанин, это многоцелевая бронированная гусеничная платформа, обладающая большим потенциалом.

Иностранцы имеют собственные современные технологии, значительно отличающиеся от привычных для нас. Однако украинские профессионалы приобрели большой опыт ремонта бронетехники после повреждений в боях, которых не было со времен Второй мировой войны. Поэтому их освоение не стало проблемой, добавил он. Поделиться

Что известно о Rheinmetall

Rheinmetall, один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов, начал наращивать производство после вторжения России в Украину, где потребность в боеприпасах обострила дефицит и заставила европейских производителей бороться за удовлетворение спроса.

4 декабря 2023 г. стало известно, что Rheinmetall получил заказ на производство и поставку Украине артиллерийских снарядов на сумму около 142 миллионов евро. Боеприпасы будут поставлены в 2025 году.

17 февраля 2024 года Rheinmetall сообщила, что откроет в Украине завод по производству артиллерийских боеприпасов.