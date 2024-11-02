Перший Центр реінтеграції для звільнених з полону бійців ЗСУ запрацював в Україні

Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони України отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.
Головні тези:
- Перший Центр реінтеграції для звільнених бійців ЗСУ з полону розпочав роботу в Україні, надаючи комплексну медичну та психологічну допомогу.
- Заклад отримав статус Центру реінтеграції для військовослужбовців з полону з метою надання всебічної підтримки нашим героям після звільнення.
- Центр забезпечує реабілітацію, психологічну допомогу, реінтеграційні заходи та відновлення документів на території центрального регіону України.
В Україні створено Центр реінтеграції для звільнених з російського полону військовослужбовців
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, "медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу нашим героям після повернення з полону".
Відповідний статус заклад отримав згідно з наказом Міністерства оборони.
Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше коштом реабілітаційних ліжок.
За словами Умєрова, вже отримані перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоров’я Міноборони, запевнив він.
Україна повернула з російського полону ще 95 захисників
Уночі 19 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими між Україною та РФ — з ворожого полону вдалося врятувати ще 95 українських воїнів.
Першим про повернення українських захисників повідомив глава держави Володимир Зеленський.
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