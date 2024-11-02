Перший Центр реінтеграції для звільнених з полону бійців ЗСУ запрацював в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Перший Центр реінтеграції для звільнених з полону бійців ЗСУ запрацював в Україні

Рустем Умєров
ЗСУ

Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони України отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.

Головні тези:

  • Перший Центр реінтеграції для звільнених бійців ЗСУ з полону розпочав роботу в Україні, надаючи комплексну медичну та психологічну допомогу.
  • Заклад отримав статус Центру реінтеграції для військовослужбовців з полону з метою надання всебічної підтримки нашим героям після звільнення.
  • Центр забезпечує реабілітацію, психологічну допомогу, реінтеграційні заходи та відновлення документів на території центрального регіону України.

В Україні створено Центр реінтеграції для звільнених з російського полону військовослужбовців

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, "медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу нашим героям після повернення з полону".

Відповідний статус заклад отримав згідно з наказом Міністерства оборони.

Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці, зокрема медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу. Також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок і відновленні документів.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше коштом реабілітаційних ліжок.

За словами Умєрова, вже отримані перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоров’я Міноборони, запевнив він.

Україна повернула з російського полону ще 95 захисників

Уночі 19 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими між Україною та РФ — з ворожого полону вдалося врятувати ще 95 українських воїнів.

Першим про повернення українських захисників повідомив глава держави Володимир Зеленський.

95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі.

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