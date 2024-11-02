Первый Центр реинтеграции для освобожденных из плена бойцов ВСУ заработал в Украине

Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны Украины получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих.
Главные тезисы
- Первый Центр реинтеграции для освобожденных бойцов ВСУ в Украине начал работу, предоставляя комплексную медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь.
- Центр обеспечивает всестороннюю поддержку военнослужащим после их освобождения, включая восстановление документов и проведение реинтеграционных мероприятий.
- Заведение рассчитано на 100 мест, с возможностью расширения до 200 и более, предоставляет уникальные услуги в одном месте.
В Украине создан Центр реинтеграции для освобожденных из российского плена военнослужащих
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, "медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям по возвращении из плена".
Соответствующий статус заведение получило согласно приказу Министерства обороны.
В настоящее время он рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек.
По словам Умерова, уже получены первые предложения и пожелания военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны, заверил он.
Украина вернула из российского плена еще 95 защитников
Ночью 19 октября состоялся 58-й обмен военнопленными между Украиной и РФ — из вражеского плена удалось спасти еще 95 украинских воинов.
Первым о возвращении украинских защитников сообщил глава государства Владимир Зеленский.
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