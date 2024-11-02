Первый Центр реинтеграции для освобожденных из плена бойцов ВСУ заработал в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Первый Центр реинтеграции для освобожденных из плена бойцов ВСУ заработал в Украине

Рустем Умеров
ВСУ
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Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны Украины получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих.

Главные тезисы

  • Первый Центр реинтеграции для освобожденных бойцов ВСУ в Украине начал работу, предоставляя комплексную медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь.
  • Центр обеспечивает всестороннюю поддержку военнослужащим после их освобождения, включая восстановление документов и проведение реинтеграционных мероприятий.
  • Заведение рассчитано на 100 мест, с возможностью расширения до 200 и более, предоставляет уникальные услуги в одном месте.

В Украине создан Центр реинтеграции для освобожденных из российского плена военнослужащих

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, "медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям по возвращении из плена".

Соответствующий статус заведение получило согласно приказу Министерства обороны.

Центр реинтеграции — это специализированный комплекс, предоставляющий все услуги в одном месте, в том числе медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь. Также там проводятся реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

В настоящее время он рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек.

По словам Умерова, уже получены первые предложения и пожелания военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны, заверил он.

Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

Ночью 19 октября состоялся 58-й обмен военнопленными между Украиной и РФ — из вражеского плена удалось спасти еще 95 украинских воинов.

Первым о возвращении украинских защитников сообщил глава государства Владимир Зеленский.

95 наших людей снова дома. Воины, защищавшие Мариуполь и «Азовсталь», Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину. Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем находящимся в российской неволе.

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