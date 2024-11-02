Первый Центр реинтеграции для освобожденных из плена бойцов ВСУ заработал в Украине

Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны Украины получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих.

В Украине создан Центр реинтеграции для освобожденных из российского плена военнослужащих

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, "медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям по возвращении из плена".

Соответствующий статус заведение получило согласно приказу Министерства обороны.

Центр реинтеграции — это специализированный комплекс, предоставляющий все услуги в одном месте, в том числе медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь. Также там проводятся реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов. Рустем Умеров Министр обороны Украины

В настоящее время он рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек.

По словам Умерова, уже получены первые предложения и пожелания военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны, заверил он.

Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

Ночью 19 октября состоялся 58-й обмен военнопленными между Украиной и РФ — из вражеского плена удалось спасти еще 95 украинских воинов.

Первым о возвращении украинских защитников сообщил глава государства Владимир Зеленский.