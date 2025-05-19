Перший тур президентських виборів пройшов у Польщі — хто лідирує

18 травня у Польщі відбувся перший тур виборів глави держави. Згідно з даними з більшості виборчих дільниць, розрив між двома кандидатами, які пройшли до другого туру, становить менш ніж 2%.

Тшасковський і Навроцький пройшли у другий тур виборів президента Польщі

За даними з 99% дільниць, Рафал Тшасковський отримує 31,2% підтримки, а Кароль Навроцький може розраховувати на 29,7%. Третім іде Славомір Менцен із результатом 14,9%.

Гжегож Браун отримує 6,4%, Шимон Головня — 5%, Адріан Зандберг — 4,8%, Магдалена Бєят — 4,2%, Кшиштоф Становський — 1,2%, Йоанна Сенишин — 1,1%, Марек Якуб’як — 0,8%, Артур Бартошевич — 0,5%, Мацей Мацяк — 0,2%, Марек Вох — 0,1%.

Раніше про лідерство Тшасковського та Навроцького інформував офіційний сайт Telewizja Polska.

Результати першого туру виборів президента Польщі

Згідно з даними останнього пізнього опитування, яке враховувало результати 90 відсотків виборчих комісій, Рафал Тшасковський отримав 31,2% голосів. Друге місце та прохід до другого туру посів Кароль Навроцький із результатом 29,7% відсотка.

Оприлюднені раніше дані екзит-полу (на виході з дільниці виборців опитувала соціологічна служба IPSOS) дещо відрізнялися, хоча й не надто суттєво:

націонал-ліберал, міський голова Варшави Рафал Тшасковський (блок "Громадянська коаліція") — 30,8%,

націонал-консерватор, президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький (партія "Право і справедливість") — 29,1%.

У Польщі в першому турі президентських виборів було представлено 13 кандидатів. Поширити

Виборчі дільниці в Польщі відкрилися о 07:00 за місцевим часом, й зачинилися вони о 21:00, коли завершується голосування.

Майже 29 мільйонів виборців мали право голосу.

Проголосувати поляки могли у понад 32 тис. виборчих дільницях у країні, а також 511 виборчих округах за кордоном.