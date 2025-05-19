Перший тур президентських виборів пройшов у Польщі — хто лідирує
Категорія
Політика
Дата публікації

Перший тур президентських виборів пройшов у Польщі — хто лідирує

кандидати
Джерело:  online.ua

18 травня у Польщі відбувся перший тур виборів глави держави. Згідно з даними з більшості виборчих дільниць, розрив між двома кандидатами, які пройшли до другого туру, становить менш ніж 2%.

Головні тези:

  • У першому турі президентських виборів у Польщі лідирують Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький.
  • Результати показують незначний розрив між двома кандидатами, що пройшли до другого туру.

Тшасковський і Навроцький пройшли у другий тур виборів президента Польщі

За даними з 99% дільниць, Рафал Тшасковський отримує 31,2% підтримки, а Кароль Навроцький може розраховувати на 29,7%. Третім іде Славомір Менцен із результатом 14,9%.

Гжегож Браун отримує 6,4%, Шимон Головня — 5%, Адріан Зандберг — 4,8%, Магдалена Бєят — 4,2%, Кшиштоф Становський — 1,2%, Йоанна Сенишин — 1,1%, Марек Якуб’як — 0,8%, Артур Бартошевич — 0,5%, Мацей Мацяк — 0,2%, Марек Вох — 0,1%.

Раніше про лідерство Тшасковського та Навроцького інформував офіційний сайт Telewizja Polska.

Результати першого туру виборів президента Польщі

Згідно з даними останнього пізнього опитування, яке враховувало результати 90 відсотків виборчих комісій, Рафал Тшасковський отримав 31,2% голосів. Друге місце та прохід до другого туру посів Кароль Навроцький із результатом 29,7% відсотка.

Оприлюднені раніше дані екзит-полу (на виході з дільниці виборців опитувала соціологічна служба IPSOS) дещо відрізнялися, хоча й не надто суттєво:

  • націонал-ліберал, міський голова Варшави Рафал Тшасковський (блок "Громадянська коаліція") — 30,8%,

  • націонал-консерватор, президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький (партія "Право і справедливість") — 29,1%.

У Польщі в першому турі президентських виборів було представлено 13 кандидатів.

Виборчі дільниці в Польщі відкрилися о 07:00 за місцевим часом, й зачинилися вони о 21:00, коли завершується голосування.

Майже 29 мільйонів виборців мали право голосу.

Проголосувати поляки могли у понад 32 тис. виборчих дільницях у країні, а також 511 виборчих округах за кордоном.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща готується розпочати підготовку перших добровольців Українського легіону
Рекрути
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення іноземних війську в Україну. Польща озвучила свою позицію
Владислав Косіняк-Камиш
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща готує 47-ий пакет допомоги Україні — у чому його особливість
боєприпаси

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?