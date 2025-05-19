Первый тур президентских выборов прошел в Польше — кто лидирует
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Первый тур президентских выборов прошел в Польше — кто лидирует

кандидаты
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Источник:  online.ua

18 мая в Польше прошел первый тур выборов главы государства. Согласно данным из большинства избирательных участков, разрыв между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, составляет менее 2%.

Главные тезисы

  • В первом туре президентских выборов в Польше лидируют Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, показавшими результаты около 31,2% и 29,7% соответственно.
  • Разрыв между лидерами составляет менее 2%, что указывает на напряженную борьбу в предстоящем втором туре выборов.
  • На третьем месте по результатам первого тура находится Славомир Менцен с поддержкой 14,9%, за ним следуют другие кандидаты с меньшими результатами.

Тшасковский и Навроцкий прошли во второй тур выборов президента Польши

По данным из 99% участков, Рафал Тшасковский получает 31,2% поддержки, а Кароль Навроцкий может рассчитывать на 29,7%. Третьим идет Славомир Менцен с результатом 14,9%.

Гжегож Браун получает 6,4%, Шимон Головня — 5%, Адриан Зандберг — 4,8%, Магдалена Беят — 4,2%, Кшиштоф Становский — 1,2%, Иоанна Сенишин — 1,1%, Марек Якубьяк — 0,8%, Ох — 0,1%.

Ранее о лидерстве Тшасковского и Навроцкого проинформировал официальный сайт Telewizja Polska.

Результаты первого тура выборов президента Польши

Согласно данным последнего позднего опроса, учитывавшего результаты 90 процентов избирательных комиссий, Рафал Тшасковский получил 31,2% голосов. Второе место и проход во второй тур занял Кароль Навроцкий с результатом 29,7%.

Обнародованные ранее данные экзит-пола (на выходе из участка избирателей опрашивала социологическая служба IPSOS) несколько отличались, хотя и не столь существенно:

  • национал-либерал, городской голова Варшавы Рафал Тшасковский (блок "Гражданская коалиция") — 30,8%,

  • национал-консерватор, президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий (партия "Право и справедливость") — 29,1%.

В Польше в первом туре президентских выборов было представлено 13 кандидатов.

Избирательные участки в Польше открылись в 07:00 по местному времени и закрылись в 21:00, когда завершается голосование.

Около 29 миллионов избирателей имели право голоса.

Проголосовать поляки могли более чем в 32 тыс. избирательных участках в стране, а также 511 избирательных округах за границей.

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