Перший у Європі. Центр єдності українців відкриється у Берліні

З 15 квітня в Берліні відкриється Unity Hub Berlin – перший в Європі Центр єдності українців.
Головні тези:
- Unity Hub Berlin - перший в Європі Центр єдності українців, що розпочне роботу з 15 квітня.
- Центр надасть консультації з повернення та участь у різноманітних освітніх та культурних заходах.
Центр єдності українців відкриється у Берліні
Із 15 квітня у Берліні розпочне роботу перший у Європі Центр єдності українців, де можна буде отримати консультації з повернення, а також долучитися до освітніх та культурних заходів.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.
Наразі до роботи центру вже долучилися міжнародні та українські організації. Їхня участь забезпечує широкий спектр послуг — від консультацій щодо повернення та отримання соціальних послуг в Україні до освітніх, культурних та інтеграційних програм і заходів.
Крім того, у центрі можна буде отримати консультації Пенсійного фонду України щодо питань, пов’язаних із пенсіями, житловими субсидіями, пільгами, страховими внесками тощо.
Також там проходитимуть регулярні заходи для дітей і молоді на основі української скаутської моделі, профорієнтація та навчання у сфері цифрових технологій для дітей і дорослих, семінари та консультаційні зустрічі з питань освіти та протидії дезінформації.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-