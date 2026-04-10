Перший у Європі. Центр єдності українців відкриється у Берліні

З 15 квітня в Берліні відкриється Unity Hub Berlin – перший в Європі Центр єдності українців.

Центр єдності українців відкриється у Берліні

Із 15 квітня у Берліні розпочне роботу перший у Європі Центр єдності українців, де можна буде отримати консультації з повернення, а також долучитися до освітніх та культурних заходів.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

За останніми даними Eurostat, під тимчасовим захистом у країнах ЄС перебуває понад 4,3 млн українців, найбільше, 1,2 млн — саме в Німеччині. У цьому контексті Центри єдності для українців за кордоном є важливим елементом політики збереження зв'язку наших громадян з Україною та сприяння поверненню додому.

Наразі до роботи центру вже долучилися міжнародні та українські організації. Їхня участь забезпечує широкий спектр послуг — від консультацій щодо повернення та отримання соціальних послуг в Україні до освітніх, культурних та інтеграційних програм і заходів.

Крім того, у центрі можна буде отримати консультації Пенсійного фонду України щодо питань, пов’язаних із пенсіями, житловими субсидіями, пільгами, страховими внесками тощо.

Також там проходитимуть регулярні заходи для дітей і молоді на основі української скаутської моделі, профорієнтація та навчання у сфері цифрових технологій для дітей і дорослих, семінари та консультаційні зустрічі з питань освіти та протидії дезінформації.