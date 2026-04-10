Перший у Європі. Центр єдності українців відкриється у Берліні
Категорія
Україна
Дата публікації

Міністерство соціальної політики України
Берлін

З 15 квітня в Берліні відкриється Unity Hub Berlin – перший в Європі Центр єдності українців.

Головні тези:

Із 15 квітня у Берліні розпочне роботу перший у Європі Центр єдності українців, де можна буде отримати консультації з повернення, а також долучитися до освітніх та культурних заходів.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

За останніми даними Eurostat, під тимчасовим захистом у країнах ЄС перебуває понад 4,3 млн українців, найбільше, 1,2 млн — саме в Німеччині. У цьому контексті Центри єдності для українців за кордоном є важливим елементом політики збереження зв’язку наших громадян з Україною та сприяння поверненню додому.

Наразі до роботи центру вже долучилися міжнародні та українські організації. Їхня участь забезпечує широкий спектр послуг — від консультацій щодо повернення та отримання соціальних послуг в Україні до освітніх, культурних та інтеграційних програм і заходів.

Крім того, у центрі можна буде отримати консультації Пенсійного фонду України щодо питань, пов’язаних із пенсіями, житловими субсидіями, пільгами, страховими внесками тощо.

Також там проходитимуть регулярні заходи для дітей і молоді на основі української скаутської моделі, профорієнтація та навчання у сфері цифрових технологій для дітей і дорослих, семінари та консультаційні зустрічі з питань освіти та протидії дезінформації.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Німеччині розробляють законопроєкт щодо зменшення соціальних виплат для українських біженців
Німеччина
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Навроцький ветував закон щодо продовження підтримки українських біженців у Польщі — що далі
Навроцький
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща планує розширити тимчасовий захист для українських біженців — що відомо
Польща

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?