Первый в Европе. Центр единства украинцев откроется в Берлине

С 15 апреля в Берлине откроется Unity Hub Berlin – первый в Европе Центр единства украинцев.

С 15 апреля в Берлине начнет работу первый в Европе Центр единства украинцев, где можно будет получить консультации по возвращению, а также принять участие в образовательных и культурных мероприятиях.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

По последним данным Eurostat, под временной защитой в странах ЕС находится более 4,3 млн украинцев, больше всего, 1,2 млн именно в Германии. В этом контексте Центры единства украинцев за рубежом являются важным элементом политики сохранения связи наших граждан с Украиной и содействия возвращению домой.

К работе центра уже присоединились международные и украинские организации. Их участие обеспечивает широкий спектр услуг — от консультаций по возвращению и получению социальных услуг в Украине до образовательных, культурных и интеграционных программ и мероприятий.

Кроме того, в центре можно будет получить консультации Пенсионного фонда Украины по вопросам, связанным с пенсиями, жилищными субсидиями, льготами, страховыми взносами.

Также будут проходить регулярные мероприятия для детей и молодежи на основе украинской скаутской модели, профориентация и обучение в сфере цифровых технологий для детей и взрослых, семинары и консультационные встречи по вопросам образования и противодействия дезинформации.