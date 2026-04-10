Первый в Европе. Центр единства украинцев откроется в Берлине
Главные тезисы

  • Unity Hub Berlin - первый в Европе Центр единства украинцев, откроется в Берлине с 15 апреля.
  • Центр предоставит консультации по возвращению и участию в различных образовательных и культурных мероприятиях.

Центр единства украинцев откроется в Берлине

С 15 апреля в Берлине начнет работу первый в Европе Центр единства украинцев, где можно будет получить консультации по возвращению, а также принять участие в образовательных и культурных мероприятиях.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

По последним данным Eurostat, под временной защитой в странах ЕС находится более 4,3 млн украинцев, больше всего, 1,2 млн именно в Германии. В этом контексте Центры единства украинцев за рубежом являются важным элементом политики сохранения связи наших граждан с Украиной и содействия возвращению домой.

К работе центра уже присоединились международные и украинские организации. Их участие обеспечивает широкий спектр услуг — от консультаций по возвращению и получению социальных услуг в Украине до образовательных, культурных и интеграционных программ и мероприятий.

Кроме того, в центре можно будет получить консультации Пенсионного фонда Украины по вопросам, связанным с пенсиями, жилищными субсидиями, льготами, страховыми взносами.

Также будут проходить регулярные мероприятия для детей и молодежи на основе украинской скаутской модели, профориентация и обучение в сфере цифровых технологий для детей и взрослых, семинары и консультационные встречи по вопросам образования и противодействия дезинформации.

