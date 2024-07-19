Під Москвою палає завод моторних олив — відео

У місті Талдом, що під Москвою загорівся завод з виробництва моторних олив.

У Підмосков'ї палає завод моторних олив

У РФ горить підприємство з виробництва моторних олив — горить ангар, де тримали машинні оливи. Над територією йде густий чорний дим.

За даними екстрених служб, вогонь охопив територію понад 1,2 тис. кв м.

За даними ЗМІ, постраждалих немає. Пожежу намагаються загасити рятувальники.

У російському Єкатеринбурзі палав завод “Ельмаш”

18 липня російський Єкатеринбург накрив стовп диму через масштабну пожежу на заводі “Ельмаш”.

Жителі російського Єкатеринбурга почали скаржитись на величезний стовп диму через палаючу промзону заводу “Ельмаш”.

Як повідомили рятувальні служби країни-агресорки, на території промислового майданчика горить покрівля будівлі.

За оперативною інформацією площа пожежі становить 420 квадратних метрів. До прибуття пожежників з будівлі самостійно евакуювали троє людей.

Очевидці події стверджують, що на момен пожежі на території заводу велися зварювальні роботи.