В городе Талдом под Москвой загорелся завод по производству моторных масел.

В Подмосковье горит завод моторных масел

В РФ горит предприятие по производству моторных масел — горит ангар, где держали машинные масла. Над территорией идет густой чёрный дым.

По данным экстренных служб, огонь охватил территорию более 1,2 тыс. кв.

По данным СМИ, пострадавших нет. Пожар пытаются потушить спасатели.

В российском Екатеринбурге пылал завод "Эльмаш"

18 июля российский Екатеринбург накрыл столб дыма из-за масштабного пожара на заводе "Эльмаш".

Жители российского Екатеринбурга начали жаловаться на огромный столб дыма из-за горящей промзоны завода "Эльмаш".

Как сообщили спасательные службы страны-агрессорки, на территории промышленной площадки горит крыша здания.

По оперативной информации, площадь пожара составляет 420 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировали три человека.

Очевидцы происшествия утверждают, что на момент пожара на территории завода велись сварочные работы.