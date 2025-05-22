Під окупованим Скадовськом підірвали авто з офіцерами-кадирівцями

Головне управління розвідки повідомило, що відплата за вчинені злочини прийшла до офіцерів окупаційного угруповання “Ахмат” на ТОТ Херсонщини.
Головні тези:
- Четверо офіцерів російських окупаційних сил загинули під Скадовськом в результаті вибуху автомобіля УАЗ Patriot.
- Відплата за вчинені воєнні злочини прийшла до “кадировців” з окупаційного угруповання “Ахмат” на тимчасово окупованій території Херсонщини.
- Жоден з офіцерів не вижив у результаті вибуху, спровокованого детонуванням боєкомплекту.
Четверо “кадировців” із “зірочками” вибухнули під Скадовськом
20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.
Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “Ахмат” ― не вижив жоден.
Після першого вибуху машини з “кадировцями” було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.
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