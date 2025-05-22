Під окупованим Скадовськом підірвали авто з офіцерами-кадирівцями

Головне управління розвідки повідомило, що відплата за вчинені злочини прийшла до офіцерів окупаційного угруповання “Ахмат” на ТОТ Херсонщини.

Четверо “кадировців” із “зірочками” вибухнули під Скадовськом

20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.

Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “Ахмат” ― не вижив жоден.

Після першого вибуху машини з “кадировцями” було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.