Под оккупированным Скадовском взорвали автомобиль с офицерами-кадыровцами
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Под оккупированным Скадовском взорвали автомобиль с офицерами-кадыровцами

ГУР
авто
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Главное управление разведки сообщило, что возмездие за совершенные преступления пришло к офицерам оккупационной группировки "Ахмат" на ТОТ Херсонщины.

Главные тезисы

  • В результате взрыва автомобиля с офицерами-кадыровцами под Скадовском погибли четверо членов оккупационной группировки “Ахмат”.
  • Произошедшее стало возмездием за совершенные военные преступления на оккупированной территории Херсонщины.
  • Ни один из офицеров не выжил в результате взрыва, спровоцированного детонированием боекомплекта.

Четверо "кадыровцев" со "звездочками" взорвались под Скадовском

20 мая 2025 между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot.

Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат" — не выжил ни один.

После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот — сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

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