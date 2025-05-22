Под оккупированным Скадовском взорвали автомобиль с офицерами-кадыровцами

Главное управление разведки сообщило, что возмездие за совершенные преступления пришло к офицерам оккупационной группировки "Ахмат" на ТОТ Херсонщины.

Четверо "кадыровцев" со "звездочками" взорвались под Скадовском

20 мая 2025 между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot.

Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат" — не выжил ни один.

После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот — сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики.