Підірвали вибухівки біля відділу поліції — у Харкові затримали підозрюваних підлітків

У Харкові правоохоронці затримали двох 15-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб, організовуючи теракти в місті. Зокрема, вони підірвали вибухові пристрої поблизу двох райвідділів поліції.
Головні тези:
- Затримані підлітки вчинили вибухи поблизу райвідділів поліції у Харкові за завданням російських спецслужб.
- Зловмисниками виявилися двоє 15-річних учасників, яких завербували через Telegram та пропонували гроші за теракти.
- Хлопець самостійно виготовив вибухівку, дівчина отримала готовий пристрій із схованки для підірвання.
- СБУ затримала підлітків по гарячих слідах, зараз їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- За гарячими слідами підозрювані вже обрано запобіжні заходи у вигляді арешту без права внесення застави.
Що відомо про затриманих підлітків, яких завербувала РФ
За вказівкою кураторів з РФ підлітки 8 і 9 грудня 2024 року здійснили вибухи біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. На щастя, внаслідок інцидентів постраждалих не було.
Зловмисниками виявилися хлопець і дівчина, яких окупанти завербували через Telegram-канали, пропонуючи "легкі" гроші. Хоча вони діяли окремо, мали спільного координатора.
Вибухові пристрої залишали поблизу райвідділів поліції, після чого їх дистанційно активували за допомогою мобільних телефонів.
Російські спецслужби записували відео вибухів, намагаючись поширити паніку серед населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.
За словами СБУ, підозрюваних вдалося затримати "по гарячих слідах".
Яке покарання загрожує затриманим
Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту без права внесення застави.
Обом підліткам повідомлено про підозру у вчиненні терористичних актів (ч. 2 ст. 258 КК України). Попри їхній юний вік, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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