Підірвали вибухівки біля відділу поліції — у Харкові затримали підозрюваних підлітків

У Харкові правоохоронці затримали двох 15-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб, організовуючи теракти в місті. Зокрема, вони підірвали вибухові пристрої поблизу двох райвідділів поліції.

Що відомо про затриманих підлітків, яких завербувала РФ

За вказівкою кураторів з РФ підлітки 8 і 9 грудня 2024 року здійснили вибухи біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. На щастя, внаслідок інцидентів постраждалих не було.

Зловмисниками виявилися хлопець і дівчина, яких окупанти завербували через Telegram-канали, пропонуючи "легкі" гроші. Хоча вони діяли окремо, мали спільного координатора.

Хлопець самостійно виготовив вибухівку, додавши металеві елементи для посилення ураження, і встановив дистанційний детонатор. Дівчина отримала готовий вибуховий пристрій із закладеної схованки. Поширити

Вибухові пристрої залишали поблизу райвідділів поліції, після чого їх дистанційно активували за допомогою мобільних телефонів.

Російські спецслужби записували відео вибухів, намагаючись поширити паніку серед населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

За словами СБУ, підозрюваних вдалося затримати "по гарячих слідах".

Яке покарання загрожує затриманим

Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту без права внесення застави.