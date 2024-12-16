Взорвали взрывчатки возле отдела полиции — в Харькове задержали подозреваемых подростков
Категория
Украина
Дата публикации

Взорвали взрывчатки возле отдела полиции — в Харькове задержали подозреваемых подростков

СБУ
Взорвали взрывчатки возле отдела полиции — в Харькове задержали подозреваемых подростков
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В Харькове правоохранители задержали двух 15-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб, организовывая теракты в городе. В частности, они взорвали взрывные устройства вблизи двух райотделов полиции.

Главные тезисы

  • Задержанные подростки устроили взрывы вблизи райотделов полиции в Харькове по заданию российских спецслужб.
  • Злоумышленниками оказались двое 15-летних участников, которых завербовали через Telegram и предлагали деньги за теракты.
  • Парень самостоятельно изготовил взрывчатку, девушка получила готовое устройство из тайника для взорвания.
  • СБУ задержала подростков по горячим следам, сейчас им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
  • По горячим следам подозреваемые уже избрали меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Что известно о задержанных подростках, которых завербовала РФ

По указанию кураторов из РФ подростки 8 и 9 декабря 2024 года произошли взрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. К счастью, в результате инцидентов пострадавших не было.

Злоумышленниками оказались парень и девушка, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы, предлагая "легкие" деньги. Хотя они действовали раздельно, имели общего координатора.

Парень самостоятельно изготовил взрывчатку, добавив металлические элементы для усиления поражения и установил дистанционный детонатор. Девушка получила готовое взрывное устройство из заложенного тайника.

Взрывные устройства оставляли вблизи райотделов полиции, после чего их дистанционно активировали с помощью мобильных телефонов.

Российские спецслужбы записывали видео взрывы, пытаясь распространить панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.

По словам СБУ, подозреваемых удалось задержать "по горячим следам".

Какое наказание грозит задержанным

Обоим подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Обеим подросткам сообщено о подозрении в совершении террористических актов (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Несмотря на их юный возраст, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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