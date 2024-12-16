Взорвали взрывчатки возле отдела полиции — в Харькове задержали подозреваемых подростков

В Харькове правоохранители задержали двух 15-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб, организовывая теракты в городе. В частности, они взорвали взрывные устройства вблизи двух райотделов полиции.
Главные тезисы
- Задержанные подростки устроили взрывы вблизи райотделов полиции в Харькове по заданию российских спецслужб.
- Злоумышленниками оказались двое 15-летних участников, которых завербовали через Telegram и предлагали деньги за теракты.
- Парень самостоятельно изготовил взрывчатку, девушка получила готовое устройство из тайника для взорвания.
- СБУ задержала подростков по горячим следам, сейчас им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
- По горячим следам подозреваемые уже избрали меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.
Что известно о задержанных подростках, которых завербовала РФ
По указанию кураторов из РФ подростки 8 и 9 декабря 2024 года произошли взрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. К счастью, в результате инцидентов пострадавших не было.
Злоумышленниками оказались парень и девушка, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы, предлагая "легкие" деньги. Хотя они действовали раздельно, имели общего координатора.
Взрывные устройства оставляли вблизи райотделов полиции, после чего их дистанционно активировали с помощью мобильных телефонов.
Российские спецслужбы записывали видео взрывы, пытаясь распространить панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.
По словам СБУ, подозреваемых удалось задержать "по горячим следам".
Какое наказание грозит задержанным
Обоим подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.
Обеим подросткам сообщено о подозрении в совершении террористических актов (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Несмотря на их юный возраст, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-