Взорвали взрывчатки возле отдела полиции — в Харькове задержали подозреваемых подростков

В Харькове правоохранители задержали двух 15-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб, организовывая теракты в городе. В частности, они взорвали взрывные устройства вблизи двух райотделов полиции.

Что известно о задержанных подростках, которых завербовала РФ

По указанию кураторов из РФ подростки 8 и 9 декабря 2024 года произошли взрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. К счастью, в результате инцидентов пострадавших не было.

Злоумышленниками оказались парень и девушка, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы, предлагая "легкие" деньги. Хотя они действовали раздельно, имели общего координатора.

Парень самостоятельно изготовил взрывчатку, добавив металлические элементы для усиления поражения и установил дистанционный детонатор. Девушка получила готовое взрывное устройство из заложенного тайника. Поделиться

Взрывные устройства оставляли вблизи райотделов полиции, после чего их дистанционно активировали с помощью мобильных телефонов.

Российские спецслужбы записывали видео взрывы, пытаясь распространить панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.

По словам СБУ, подозреваемых удалось задержать "по горячим следам".

Какое наказание грозит задержанным

Обоим подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.