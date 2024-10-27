Голова спостережної місії ENEMO Златко Вуйвович заявив, що парламентські вибори 2024 року в Грузії відбулися в умовах "поляризації та обмежень. Вони зокрема підривають інклюзивність, прозорість і справедливість виборчого процесу.

Міжнародні спостерігачі кажуть про підкуп виборців та побиття опозиціонерів на виборах у Грузії

Як повідомив очільник спостережної місії ENEMO Златко Вуйвовіч, під час виборів були зафіксовані серйозні порушення, серед яких:

насильство щодо представників опозиції

залякування виборців

дискредитаційні кампанії проти спостерігачів

широке використання адміністративних ресурсів для підтримки правлячої партії.

Слабкий контроль за дотриманням виборчих регуляцій обмежував конкуренцію, чинив тиск на громадянське суспільство і медіа та звужував можливості для критики уряду, — зазначив Вуйвович. Поширити

Водночас, за словами голови ENEMO, виборча адміністрація загалом провела процес професійно, однак існують серйозні питання щодо незалежності та неупередженості Центральної виборчої комісії.

Вуйвович також додав, що вибори відбулися у вкрай поляризованій політичній атмосфері, підсиленій ухваленням суперечливого закону про "іноагентів", який викликав масові протести.

Повідомлення про жорстоке поводження з протестувальниками, випадки переслідування та заяви про масове стеження значно знизили довіру громадян до державних інститутів і спричинили самоцензуру в суспільстві. Дезінформація та зловживання адміністративними ресурсами серйозно обмежили інклюзивність і справедливість виборів, — підсумував голова ENEMO. Поширити

У Грузії підрахували майже всі голоси на виборах до парламенту

За результатами підрахунку 99,3% голосів на парламентських виборах у Грузії лідирує партія “Грузинська мрія”, яка наразі залишається при владі. Партія набрала 54,23% голосів.

Опозиційні партії показали наступні результати: «Коаліція за зміни» — 10,8%, «Сильна Грузія» — 8,76%, «Єдність — Національний рух» — 10,1% та «Гахарія — за Грузію» — 7,75% голосів.

Опозиційні партії відмовилися визнавати результати виборів та анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги партії влади.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.