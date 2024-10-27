Глава наблюдательной миссии ENEMO Златко Вуйвович заявил, что парламентские выборы 2024 года в Грузии состоялись в условиях "поляризации и ограничений. Они, в частности, подрывают инклюзивность, прозрачность и справедливость избирательного процесса.
Главные тезисы
- Выборы в Грузии 2024 года сопровождались значительными нарушениями, такими как подкуп избирателей и насилие над оппозицией.
- Международные наблюдатели отметили ограничения и нарушения инклюзивности, прозрачности и справедливости избирательного процесса в Грузии.
- Слабый контроль за соблюдением избирательных регуляций ограничивал конкуренцию и сужал возможности для критики правительства.
- Лидирующая партия в Грузии набрала большинство голосов, тем не менее, оппозиция отказалась признать результаты выборов и анонсировала акции протеста.
- Украинский националистический легион из Грузии оказывает поддержку Украине, противодействуя российской оккупации и политическому влиянию РФ на Грузию.
Международные наблюдатели говорят о подкупе избирателей и избиении оппозиционеров на выборах в Грузии
Как сообщил глава наблюдательной миссии ENEMO Златко Вуйвович, на выборах были зафиксированы серьезные нарушения, среди которых:
насилие в отношении представителей оппозиции
запугивание избирателей
дискредитационные кампании против наблюдателей
широкое использование административных ресурсов для поддержки правящей партии.
В то же время, по словам главы ENEMO, избирательная администрация в целом провела процесс профессионально, однако существуют серьезные вопросы независимости и беспристрастности Центральной избирательной комиссии.
Вуйвович также добавил, что выборы прошли в крайне поляризованной политической атмосфере, усиленной принятием противоречивого закона об "иноагентах", вызвавшего массовые протесты.
В Грузии подсчитали почти все голоса на выборах в парламент
По результатам подсчета 99,3% голосов на парламентских выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта", которая остается у власти. Партия набрала 54,23% голосов.
Оппозиционные партии показали следующие результаты: «Коалиция за перемены» — 10,8%, «Сильная Грузия» — 8,76%, «Единство — Национальное движение» — 10,1% и «Хухаря — за Грузию» — 7,75% голосов.
А оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы партии власти.
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
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