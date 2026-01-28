Підрозділ "Альфа" СБУ знищив 15 російських літаків і гелікоптерів у 2025 році
Категорія
Події
Дата публікації

Підрозділ "Альфа" СБУ знищив 15 російських літаків і гелікоптерів у 2025 році

СБУ
літак
Read in English

Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу. Але для спецпризначенців «Альфи» Служби безпеки України відстань давно не має значення.

Головні тези:

  • Підрозділ “Альфа” СБУ вдарив по ворожій авіатехніці в глибокому тилу, знищивши 15 літаків та гелікоптерів
  • У результаті успішних операцій до ворожих аеродромів потрапили далекобійні дрони, уражені різноманітні типи військової техніки.

“Альфа” підбила підсумки “бавовни” у РФ та на ТОТ

Лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили п’ять військових аеродромів. Результат — 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо. На унікальних кадрах підтверджені ураження:

  • 11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31

  • 3 гелікоптери: Мі-28, Мі-26, Мі-8

  • 1 транспортний літак: Ан-26

Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, «Альфа» СБУ завдавала збитків ворогу на понад 1 мільярд доларів США.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ дронами уразила 2 об'єкти нафтогазового сектора Росії — джерела
завод
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Результати є". СБУ провела нові успішні операції проти РФ
Володимир Зеленський
Хмара
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці "Альфа" СБУ уразили засобів ППО Росії на суму 4 млрд дол
СБУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?