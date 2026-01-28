Підрозділ "Альфа" СБУ знищив 15 російських літаків і гелікоптерів у 2025 році

Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу. Але для спецпризначенців «Альфи» Служби безпеки України відстань давно не має значення.

“Альфа” підбила підсумки “бавовни” у РФ та на ТОТ

Лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили п’ять військових аеродромів. Результат — 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо. На унікальних кадрах підтверджені ураження:

11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31

3 гелікоптери: Мі-28, Мі-26, Мі-8

1 транспортний літак: Ан-26

Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, «Альфа» СБУ завдавала збитків ворогу на понад 1 мільярд доларів США.