Подразделение "Альфа" СБУ уничтожило 15 российских самолетов и вертолетов в 2025 году

Враг привык безопасно чувствовать себя в глубоком тылу. Но для спецназовцев «Альфы» Службы безопасности Украины расстояние давно не суть важно.

"Альфа" подвела итоги "хлопка" в РФ и на ВТО

Только за прошлый год под наши удары дальнобойными дронами попали пять военных аэродромов. Результат — 15 единиц авиатехники враг уже не поднимет в небо. На уникальных кадрах подтверждены поражения:

11 истребителей и бомбардировщиков: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31

3 вертолета: Ми-28, Ми-26, Ми-8

1 транспортный самолет: Ан-26

Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим. Таким образом, «Альфа» СБУ наносила ущерб врагу более чем на 1 миллиард долларов США.