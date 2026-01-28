Подразделение "Альфа" СБУ уничтожило 15 российских самолетов и вертолетов в 2025 году

Враг привык безопасно чувствовать себя в глубоком тылу. Но для спецназовцев «Альфы» Службы безопасности Украины расстояние давно не суть важно.
Главные тезисы
- Подразделение “Альфа” СБУ нанесло серьезный удар по вражеской авиатехнике, уничтожив 15 российских самолетов и вертолетов.
- Успешные операции спецназовцев в глубоком тылу привели к поражению различных типов военной техники и складов с боеприпасами.
"Альфа" подвела итоги "хлопка" в РФ и на ВТО
Только за прошлый год под наши удары дальнобойными дронами попали пять военных аэродромов. Результат — 15 единиц авиатехники враг уже не поднимет в небо. На уникальных кадрах подтверждены поражения:
11 истребителей и бомбардировщиков: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31
3 вертолета: Ми-28, Ми-26, Ми-8
1 транспортный самолет: Ан-26
Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим. Таким образом, «Альфа» СБУ наносила ущерб врагу более чем на 1 миллиард долларов США.
