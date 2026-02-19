Після атаки дронів на Псковщині палає нафтобаза — відео

Дрони атакували нафтобазу у Псковській області РФ у ніч проти 19 лютого. Там зайнялася велика пожежа.

“Бавовна” у Великих Луках на Псковщині: що відомо

У ніч на 19 лютого була атакована і горить «Великолуцька нафтобаза», розташована за адресою: Ливарна вул., 19 у місті Великі Луки.

«Великолуцька нафтобаза» належить компанії ТОВ «Псковнафтопродукт». На нафтобазі зберігаються нафтопродукти (дизельне паливо, бензин та інші види нафтопродуктів) для подальшого відвантаження та розподілу по мережі АЗС, підприємствам та транспортним компаніям. Поширити

Раніше підприємство вже атакували дрони у квітні 2024 року.