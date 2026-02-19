Після атаки дронів на Псковщині палає нафтобаза — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Після атаки дронів на Псковщині палає нафтобаза — відео

бавовна
Read in English
Джерело:  online.ua

Дрони атакували нафтобазу у Псковській області РФ у ніч проти 19 лютого.  Там зайнялася велика пожежа.

Головні тези:

  • У ніч на 19 лютого велика пожежа спалахнула на нафтобазі у Псковській області через атаку дронів.
  • Нафтобаза належить компанії ТОВ “Псковнафтопродукт” та зберігала нафтопродукти для подальшого відвантаження та розподілу.

“Бавовна” у Великих Луках на Псковщині: що відомо

У ніч на 19 лютого була атакована і горить «Великолуцька нафтобаза», розташована за адресою: Ливарна вул., 19 у місті Великі Луки.

«Великолуцька нафтобаза» належить компанії ТОВ «Псковнафтопродукт». На нафтобазі зберігаються нафтопродукти (дизельне паливо, бензин та інші види нафтопродуктів) для подальшого відвантаження та розподілу по мережі АЗС, підприємствам та транспортним компаніям.

Раніше підприємство вже атакували дрони у квітні 2024 року.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів — відео
“Бавовна” в Росії 2 грудня - що відомо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів
Нова “бавовна” в Росії - перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російській Пензі палає нафтобаза після атаки БпЛА — відео
Нова “бавовна” накрила Росію 23 січня - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?