Після атаки дронів на Псковщині палає нафтобаза — відео

Дрони атакували нафтобазу у Псковській області РФ у ніч проти 19 лютого. Там зайнялася велика пожежа.
Головні тези:
- У ніч на 19 лютого велика пожежа спалахнула на нафтобазі у Псковській області через атаку дронів.
- Нафтобаза належить компанії ТОВ “Псковнафтопродукт” та зберігала нафтопродукти для подальшого відвантаження та розподілу.
“Бавовна” у Великих Луках на Псковщині: що відомо
У ніч на 19 лютого була атакована і горить «Великолуцька нафтобаза», розташована за адресою: Ливарна вул., 19 у місті Великі Луки.
Раніше підприємство вже атакували дрони у квітні 2024 року.
