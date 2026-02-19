После атаки дронов на Псковщине пылает нефтебаза — видео

Дроны атаковали нефтебазу в Псковской области РФ в ночь на 19 февраля. Там загорелся большой пожар.

"Бавовна" в Великих Луках на Псковщине: что известно

В ночь на 19 февраля была атакована и горит «Великолукская нефтебаза», расположенная по адресу: Литейная ул., 19 в городе Великие Луки.

«Великолукская нефтебаза» принадлежит компании ООО «Псковнефтепродукт». На нефтебазе хранятся нефтепродукты (дизельное топливо, бензин и другие виды нефтепродуктов) для последующей отгрузки и распределения по сети АЗС, предприятиям и транспортным компаниям. Поделиться

Ранее предприятие уже атаковали дроны в апреле 2024 года.