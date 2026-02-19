После атаки дронов на Псковщине пылает нефтебаза — видео

Дроны атаковали нефтебазу в Псковской области РФ в ночь на 19 февраля. Там загорелся большой пожар.
Главные тезисы
- В ночь на 19 февраля произошла атака дронов на нефтебазы в Псковской области, что привело к пожару на территории.
- Нефтебазы принадлежат компании ООО “Псковнефтепродукт” и хранят разнообразные нефтепродукты для отгрузки и распределения.
"Бавовна" в Великих Луках на Псковщине: что известно
В ночь на 19 февраля была атакована и горит «Великолукская нефтебаза», расположенная по адресу: Литейная ул., 19 в городе Великие Луки.
Ранее предприятие уже атаковали дроны в апреле 2024 года.
