После атаки дронов на Псковщине пылает нефтебаза — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

После атаки дронов на Псковщине пылает нефтебаза — видео

бавовна
Источник:  online.ua

Дроны атаковали нефтебазу в Псковской области РФ в ночь на 19 февраля. Там загорелся большой пожар.

Главные тезисы

  • В ночь на 19 февраля произошла атака дронов на нефтебазы в Псковской области, что привело к пожару на территории.
  • Нефтебазы принадлежат компании ООО “Псковнефтепродукт” и хранят разнообразные нефтепродукты для отгрузки и распределения.

"Бавовна" в Великих Луках на Псковщине: что известно

В ночь на 19 февраля была атакована и горит «Великолукская нефтебаза», расположенная по адресу: Литейная ул., 19 в городе Великие Луки.

«Великолукская нефтебаза» принадлежит компании ООО «Псковнефтепродукт». На нефтебазе хранятся нефтепродукты (дизельное топливо, бензин и другие виды нефтепродуктов) для последующей отгрузки и распределения по сети АЗС, предприятиям и транспортным компаниям.

Ранее предприятие уже атаковали дроны в апреле 2024 года.

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
