Після звільнення Херсона служив в ТЦК. Слідчі викрили колаборанта РФ

Співробітники ДБР спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру колишньому співробітнику «Дар’ївської колонії», який співпрацював із РФ під час окупації Херсонщини. Після деокупації він був мобілізований і служив у ТЦК на Одещині.

Що відомо про затриманого колаборанта

Як зазначає слідство, під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду під керівництво окупантів.

Після звільнення регіону залишився на території, підконтрольній Україні, і був призваний до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки. Колегам він заперечував свою співпрацю з окупантами.

Під час оперативних заходів ДБР виявило документацію колонії за період окупації, опитало свідків і викрило його зв’язки із загарбниками.

Йому висунуто підозру в колабораціонізмі за ч. 7 ст. 111-1 КК України, що передбачає до 15 років ув’язнення. Затриманому обирають запобіжний захід.

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За даними слідства, 45-річний житель Харкова, мобілізований у серпні цього року, був дистанційно завербований російською воєнною розвідкою.

Йому доручили скоригувати авіаудар по одному з підрозділів його бригади. В обмін він отримав обіцянку "евакуації" до Росії, де планував вступити до Збройних сил РФ для участі у війні проти України.

Для наведення вогню підозрюваний позначив "цільові" локації на Google-карті та відправив скріншот російському куратору. Крім того, він провів дорозвідку в районі бойових позицій української ППО, які російські сили планували обійти під час ракетної атаки, — повідомили в СБУ. Поширити