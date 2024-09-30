Після звільнення Херсона служив в ТЦК. Слідчі викрили колаборанта РФ

Співробітники ДБР спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру колишньому співробітнику «Дар’ївської колонії», який співпрацював із РФ під час окупації Херсонщини. Після деокупації він був мобілізований і служив у ТЦК на Одещині.
Головні тези:
- Колишній співробітник колонії перейшов на аналогічну посаду під час окупації Херсонської області та був викритий співпрацею з РФ.
- Після звільнення регіону колаборант служив у ТЦК на території Одеської області, де обірвали його зв'язки з окупантами.
- В Харкові затримали військового, який планував нанести авіаудар на українські підрозділи за інструкціями російської розвідки.
- Затриманим загрожує серйозне покарання згідно із законодавством України, включаючи ув'язнення та конфіскацію майна.
Що відомо про затриманого колаборанта
Як зазначає слідство, під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду під керівництво окупантів.
Після звільнення регіону залишився на території, підконтрольній Україні, і був призваний до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки. Колегам він заперечував свою співпрацю з окупантами.
Під час оперативних заходів ДБР виявило документацію колонії за період окупації, опитало свідків і викрило його зв’язки із загарбниками.
Йому висунуто підозру в колабораціонізмі за ч. 7 ст. 111-1 КК України, що передбачає до 15 років ув’язнення. Затриманому обирають запобіжний захід.
У Харкові затримали військового за підозрою у держзраді
За даними слідства, 45-річний житель Харкова, мобілізований у серпні цього року, був дистанційно завербований російською воєнною розвідкою.
Йому доручили скоригувати авіаудар по одному з підрозділів його бригади. В обмін він отримав обіцянку "евакуації" до Росії, де планував вступити до Збройних сил РФ для участі у війні проти України.
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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