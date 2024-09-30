После освобождения Херсона служил в ТЦК. Следователи разоблачили коллаборанта РФ

Сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику «Дарьевской колонии», сотрудничавшему с РФ во время оккупации Херсонщины. После деоккупации он был мобилизован и служил в ТЦК в Одесской области.

Что известно о задержанном коллаборанте

Как отмечает следствие, во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии перешел на аналогичную должность под руководством окупантов.

После освобождения региона остался на территории, подконтрольной Украине, и был призван в один из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки. Коллегам он отрицал свое сотрудничество с оккупантами.

В ходе оперативных мероприятий ДБР обнаружило документацию колонии за период оккупации, опросил свидетелей и разоблачил его связи с захватчиками.

Ему выдвинуто подозрение в коллаборационизме по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, предусматривающий до 15 лет заключения. Задержанному выбирают меру пресечения.

В Харькове задержан военный по подозрению в госизмене

По данным следствия, 45-летний житель Харькова, мобилизованный в августе этого года, был дистанционно завербован российской военной разведкой.

Ему поручили скорректировать авиаудар по одному из подразделений его бригады. В обмен он получил обещание "эвакуации" в Россию, где планировал вступить в Вооруженные силы РФ для участия в войне против Украины.

Для наведения огня подозреваемый обозначил целевые локации на Google-карте и отправил скриншот российскому куратору. Кроме того, он провел доразведку в районе боевых позиций украинского ПВО, которые российские силы планировали обойти во время ракетной атаки, сообщили в СБУ. Поделиться