После освобождения Херсона служил в ТЦК. Следователи разоблачили коллаборанта РФ

Сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику «Дарьевской колонии», сотрудничавшему с РФ во время оккупации Херсонщины. После деоккупации он был мобилизован и служил в ТЦК в Одесской области.
Главные тезисы
- Бывший сотрудник колонии в Херсоне был задержан за коллаборационизм во время оккупации и службу после деоккупации
- В Харькове задержан военный, который пытался помочь российской разведке нанести удар по украинским военным
- Следствие обнаружило документы колонии за период оккупации, свидетелей и связи коллаборанта с захватчиками
- Оба преступника стоят перед уголовной ответственностью, предусмотренной серьезными наказаниями
Что известно о задержанном коллаборанте
Как отмечает следствие, во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии перешел на аналогичную должность под руководством окупантов.
После освобождения региона остался на территории, подконтрольной Украине, и был призван в один из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки. Коллегам он отрицал свое сотрудничество с оккупантами.
В ходе оперативных мероприятий ДБР обнаружило документацию колонии за период оккупации, опросил свидетелей и разоблачил его связи с захватчиками.
Ему выдвинуто подозрение в коллаборационизме по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, предусматривающий до 15 лет заключения. Задержанному выбирают меру пресечения.
В Харькове задержан военный по подозрению в госизмене
По данным следствия, 45-летний житель Харькова, мобилизованный в августе этого года, был дистанционно завербован российской военной разведкой.
Ему поручили скорректировать авиаудар по одному из подразделений его бригады. В обмен он получил обещание "эвакуации" в Россию, где планировал вступить в Вооруженные силы РФ для участия в войне против Украины.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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