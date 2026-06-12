Пісторіус високо оцінив досвід України у сфері безпілотників та РЕБ
Категорія
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Пісторіус високо оцінив досвід України у сфері безпілотників та РЕБ

Пісторіус
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Джерело:  Укрінформ

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що досвід України у застосуванні безпілотників, боротьбі з ними та у сфері радіоелектронної боротьби має для Німеччини та союзників по НАТО "надзвичайну цінність".

Головні тези:

  • Український досвід у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби має велику цінність для Німеччини та союзників по НАТО.
  • Борис Пісторіус визнав, що українська армія демонструє технологічні стрибки, які варто вивчати й адаптувати.

Український досвід у сфері дронів та РЕБ надзвичайно цінний для ФРН - Пісторіус

Про це очільник оборонного відомства ФРН сказав під час виступу на авіакосмічній виставці ILA Berlin 2026.

Війна в Україні, яку Путін веде вже п’ятий рік, демонструє новий аспект — спроможності України, яким можемо вчитися ми, як європейські союзники по НАТО, а також Бундесвер загалом.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН

За його словами, особливо цінним є український досвід у сферах "ведення війни за допомогою дронів, протидії дронам, радіоелектронної боротьби та багатьох інших".

Досвід України на полі бою має для нас надзвичайну цінність.

Він зазначив, що українська армія демонструє технологічні стрибки, які відбуваються "протягом кількох тижнів".

Ми бачимо технологічні стрибки, які відбуваються протягом кількох тижнів, і на які ми повинні реагувати та до яких маємо адаптуватися.

Він також вказав на те, що ФРН та Україна вже домовилися посилити обмін інформацією.

Ми домовилися з українцями посилити обмін даними, щоб конкретно вчитися на тому, що там відбувається.

Окремо він підкреслив важливість кооперації між німецьким та українським оборонно-промисловими комплексами.

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